Τουλάχιστον 227 νεκροί από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ταχυπλόων που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν 227 ανθρώπους σε πλήγματα εναντίον ταχύπλοων τα οποία κατ’ αυτές επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική θάλασσα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος χθες Τετάρτη, καθώς συμπληρώνεται αυτόν τον μήνα ένας χρόνος αφού άρχισε η εκστρατεία.

Συνολικά διεξήχθησαν 68 επιδρομές στο πλαίσιο αυτής που βαφτίστηκε Operation Southern Spear («επιχείρηση ακόντιο του νότου»), ανέφερε εκπρόσωπος του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Τρεις φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών «ναρκοτρομοκράτες», στην ορολογία του αμερικανικού στρατού, διασώθηκαν, πρόσθεσε.

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε την επιχείρηση κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καμφθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ.

Προχθές Τρίτη, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική μειώθηκε κατά 65% εξαιτίας της επιχείρησης.

Ο αριθμός αυτός, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο, δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Τον τελευταίο χρόνο, η SOUTHCOM έχει ανακοινώσει δεκάδες φορές θανάτους φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σε πλήγματα, δίνοντας κατά κανόνα στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένα» αποσπάσματα των καταγραφών των επιχειρήσεων σε βίντεο από αισθητήρες των αεροσκαφών που συμμετέχουν.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η Ουάσινγκτον επικαλέστηκε επίσης τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών όταν ανέπτυξε μεγάλη στρατιωτική δύναμη ανοικτά της Βενεζουέλας το 2025, παρότι η χώρα αυτή δεν έχει σημαντική παραγωγή ναρκωτικών. Λίγο καιρό αργότερα, τον Ιανουάριο, διεξήχθη η αιματηρή αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του ως τότε προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο.

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