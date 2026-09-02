Ο Αγγελούδης, ο Δούκας και οι… σκιές των Πραιτωριανών της Χαριλάου

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Εμφανίστηκε ο Στέλιος Αγγελούδης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα κάθισε στην πιο κεντρική θέση, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και την Μπέτυ Μπαζιάνα.

Δήμαρχος της πόλης και προφανώς έκανε ορθά και σωστά, αφού είχε πρόσκληση. Αυτό δεν τον κάνει ούτε… ΕΛΑΣίτη, ούτε προδότη του ΠΑΣΟΚ.

Πήγε προ ημερών ο Χάρης Δούκας προσκεκλημένος της ΕΛΑΣ σε εκδήλωση στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση παρακαλώ και αμέσως… «προσχώρησε στον Τσίπρα», «άδειασε το ΠΑΣΟΚ» και άλλα ωραία από τη Χαριλάου και κάποια στελέχη.

Αν ένας δήμαρχος που πάει σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι… εξωμότης, τότε υποθέτω ότι κάποιος που πάει για το οικονομικό πρόγραμμα άλλου κόμματος είναι… Εφιάλτης, σύμφωνα με το… πασοκόμετρο των πράσινων Πραιτωριανών…

Ή μήπως όχι; Μήπως τα απαγορευτικά, οι απειλές, οι απαγορεύσεις και οι… μαγκιές είναι μόνο για τον Δούκα;

Έχουν καταλάβει – με την ευκαιρία της 3ης Σεπτέμβρη το λέω – τι μεγαλειώδες Κίνημα, τι Δημοκρατική παράταξη εκφραστή των μεγάλων κοινωνικών ρευμάτων, έφτιαξε πριν 52 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου ή απλά μετράνε τη σκιά τους και νομίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ (πρέπει να) είναι στα μέτρα τους;

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