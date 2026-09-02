Βοιωτία: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στον Μύτικα – Ξεκίνησε από εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, στη Βοιωτία. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο και επηρέασε έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επηρέασε έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη άμεσα στην περιοχή και πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.

Τι έδειξε η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκε φωτιά, η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις συγκεκριμένες εργασίες.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η προειδοποίηση της Πυροσβεστικής

Με αφορμή το περιστατικό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή όσο οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, όσο οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, πρέπει να αποφεύγεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, υπερθέρμανση ή γυμνή φλόγα, ιδίως η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, καταστροφέων, τροχών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι απαιτούμενες συνθήκες πυρασφάλειας.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις επικρατούσες συνθήκες και να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας».

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