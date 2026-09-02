ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Ζοάο Μάριο – Ξανά στα κιτρινόμαυρα ο πρωταθλητής του 2026

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Μόλις τρεις μήνες… άντεξαν ο ένας μακριά από τον άλλον! Ο Ζοάο Μάριο, ο άνθρωπος που με το γκολ εναντίον του Παναθηναϊκού χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, επιστρέφει στην Ένωση που ανακοίνωσε την αποκτησή του από τη Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ζοάο Μάριο (João Mário Naval da Costa Eduardo) από την Μπεσίκτας. Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην ομάδα μας, με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας 2025-26, χαρίζοντάς της τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου με το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις της νίκης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού για τα play off στις 10 Μαϊου.

Ο Ζοάο Μάριο γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο και άρχισε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία του φημισμένου συλλόγου της πόλης, όμως σε πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Εκανε επαγγελματικό ντεμπούτο με τον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας σε ηλικία 19 ετών, όμως η πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε για να γίνει βασικός σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, ήταν με τη Βιτόρια Σετούμπαλ τη σεζόν 2013-14.

Επέστρεψε στη Σπόρτινγκ το καλοκαίρι του 2014 και έγινε βασικός και αναντικατάστατος, κατακτώντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας το 2015. Κλήθηκε άμεσα από τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας και αγωνίστηκε σε όλα τα ματς της θριαμβευτικής πορείας μέχρι την κατάκτηση του EURO 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας.

Πέρασε την τριετία 2016-2019 στην Ίντερ με 69 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Γουέστ Χαμ (2017-18). Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Λοκομοτίβ Μόσχας (2019-20) και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (2020-21), την οποία βοήθησε να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα Πορτογαλίας μετά το 2002!

Την τριετία 2021-24 ο Ζοάο Μάριο ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην Μπενφίκα και μαζί της πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας της σεζόν 2022-23, ενώ εκλέχθηκε μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στην Primeira Liga. Πολύ σημαντική στιγμή γι’ αυτόν ήταν το 3-3 της Μπενφίκα με την Ίντερ στη Λισαβόνα, στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2022-23, πετυχαίνοντας χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο!

Το 2024 δόθηκε δανεικός από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας και μαζί της αγωνίστηκε σε 45 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας δέκα γκολ. Ο τουρκικός σύλλογος τον αγόρασε τον Ιούνιο του 2025 και τρεις μήνες αργότερα τον παραχώρησε με δανεισμός στην ΑΕΚ, με την οποία αγωνίστηκε σε συνολικά 31 ματς σε Πρωτάθλημα (26 συμμετοχές – 2 γκολ) και Κύπελλο (5 συμμετοχές – 1 γκολ).

Ο Ζοάο Μάριο έχει 56 συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας αγωνιστεί μαζί της, εκτός από το EURO 2016, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Ζοάο, καλώς επέστρεψες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την Ομαδάρα Μας!»

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