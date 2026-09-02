Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή-ρεκόρ του Γκουστάβο Πουέρτα (photos/video)

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Την ολοκλήρωση της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, αποκτώντας τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Η πειραϊκή ομάδα κατέβαλε τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σανταντέρ για την απόκτηση του 23χρονου κολομβιανού διεθνούς μέσου, με τη συνολική δαπάνη της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogota της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!».

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