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02.09.2026 13:26

Εύβοια: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο – Ήχησε το «112» για εκκένωση της Θεατρούπολης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

02.09.2026 13:26
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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας. Ήχησε το «112» για εκκένωση της Θεατρούπολης, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Αρχικά, στο σημείο επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχαν υδροφόρες από τον Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Μηνύματα από το «112»

Αρχικά, στις 11:45 εκδόθηκε μήνυμα από το «112» για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της Θεατρούπολης. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», αναφέρει το μήνυμα.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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