Εύβοια: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο – Ήχησε το «112» για εκκένωση της Θεατρούπολης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας. Ήχησε το «112» για εκκένωση της Θεατρούπολης, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.
Αρχικά, στο σημείο επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχαν υδροφόρες από τον Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Αρχικά, στις 11:45 εκδόθηκε μήνυμα από το «112» για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της Θεατρούπολης. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», αναφέρει το μήνυμα.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
Διαβάστε επίσης:
Βιολάντα: Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη θα ασκήσουν οι συγγενείς των θυμάτων – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την απόφαση
Λασίθι: Σε κρίσιμη κατάσταση 2χρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Στον ανακριτή οι τρεις από το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη – Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και η ανατριχιαστική «δικαιολογία» για τις μαχαιριές στο βρέφος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.