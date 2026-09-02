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02.09.2026 13:19

Ακόμα 10 παραστάσεις για τη «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

02.09.2026 13:19
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Ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα με 10 τελευταίες παραστάσεις η ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στα γεμάτα θέατρα όλης της Ελλάδας.

Η παράσταση «φαινόμενο» του φετινού καλοκαιριού, με τα συνεχόμενα sold out από τη πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία στους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τα θέατρα όλης της χώρας για να υποδεχθούν, χειροκροτώντας όρθιοι, την ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, ύστερα από τρεις δεκαετίες. 

Σε μια σπουδαία θεατρική στιγμή, η ποιητική και τολμηρή διασκευή της Μήδειας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Σέρβο σκηνοθέτη Nikita Milivojević, μαζί με την απαράμιλλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα και τις εξαιρετικές ερμηνείες της Ρένης Πιττακή, του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, του Άρη Λεμπεσόπουλου, του Τάσου Σωτηράκη, αλλά και όλων των ηθοποιών του 12μελούς θιάσου, οδηγήσαν σε μια βαθιά μυσταγωγική εμπειρία, που φώτισε την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, που περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Η Μήδεια τον Σεπτέμβριο επιστρέφει στην Αθήνα, μόνο για 10 παραστάσεις. Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της περιοδείας και προμηθευτείτε τα τελευταία εισιτήρια.

Μήδεια. Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

  • Σκηνοθεσία – Διασκευή: Nikita Milivojevic
  • Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός
  • Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός
  • Κίνηση: Amalia Bennett
  • Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα
  • Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος
  • Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος
  • Βοηθοί σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας – Γιώτα Σερεμέτη
  • Visual Identity – Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs
  • Φωτογραφίες Παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή
  • Φωτογραφίες BACKSTAGE: Δήμητρα Σαρρή
  • Φωτογραφία Λάζαρου Γεωργακόπουλου: Στέλιος Κατσατσίδης

Πρωταγωνιστούν:

  • Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
  • Λάζαρος Γεωργακόπουλος
  • Άρης Λεμπεσόπουλος
  • Τάσος Σωτηράκης
  • Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός:

  • Ηλέκτρα Καρτάνου
  • Εμμανουήλ Κοντός
  • Ιωάννα Μπιτούνη
  • Κατερίνα Νταλιάνη
  • Μαριάμ Ρουχάτζε
  • Νίκος Τσιμάρας
  • Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου
  • Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή
  • Οργάνωση Περιοδείας: artrack productions Παναγιώτης Πάντος
  • Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

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