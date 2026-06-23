Podcast – Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Η “Μήδεια” στη σύγχρονη πραγματικότητα μου παγώνει το αίμα»

Μετά τη θρυλική ερμηνεία της το 1997, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά, στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση του καλοκαιριού. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojević έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο. Μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου. Πρεμιέρα στις 5 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων και περιοδεία σε επιλεγμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Με αυτή την αφορμή, η σπουδαία θεατρίνα μίλησε στο topontiki.gr.

Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της. Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη.

Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. Η ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στην εμπειρία της πριν από 29 χρόνια, όταν ερμήνευσε και πάλι τον συγκεκριμένο ρόλο για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Νίκου Κούρκουλου. Θυμήθηκε με συγκίνηση την παγκόσμια περιοδεία που είχε κάνει τότε η παράσταση αυτή.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, που και τότε ερμήνευσε τον Ιάσονα. Δεν έκρυψε όμως τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία της με τη Ρένη Πιττακή: «Όταν βλέπω τα μάτια της πάνω στη σκηνή, σαν Καρυοφυλλιά, συγκινούμαι βαθύτατα».

Μίλησε ακόμη και για την προσέγγιση του σκηνοθέτη πάνω σ’ αυτή την τραγωδία του Ευριπίδη, όπου με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη φωτίζει την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα· ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία. Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο. Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

Από τη συνομιλία μας δεν έλειψαν και οι αναφορές της ηθοποιού στο σήμερα, λέγοντας ότι έχουν αλλάξει οι σχέσεις των φύλων, μιας και η γυναίκα δεν είναι κτήμα του άνδρα πλέον. Όμως, παρ’ όλα αυτά, μια μερίδα ανδρών δεν μπορεί να διαχειριστεί την ισότητα της γυναίκας και, παρά το ότι το γυναικείο κίνημα προχώρησε, δυστυχώς δεν βλέπει να υπάρχει απόλυτη ισότητα.

Τέλος, σχολιάζοντας τα ειδεχθή εγκλήματα από τις σύγχρονες Μήδειες, είπε ότι όλο αυτό της παγώνει το αίμα.

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