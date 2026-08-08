Ιός Δυτικού Νείλου: Έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική – Έκτακτοι ψεκασμοί στη Γλυφάδα

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές και δημοτικές αρχές λόγω της έντονης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Γλυφάδα να προχωρά σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου σε εκτεταμένους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Η παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της μετάδοσης του ιού, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένος αριθμός περιστατικών, με ιδιαίτερη προσοχή να στρέφεται στα νότια και ανατολικά προάστια της Αττικής.

Η εικόνα που διαμορφώνεται φέτος προκαλεί προβληματισμό: μέχρι τις 5 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 65 εγχώρια κρούσματα και έξι θάνατοι, ενώ μόνο μέσα σε μία εβδομάδα προστέθηκαν 23 νέα περιστατικά.

Στα 65 τα κρούσματα – Έξι θάνατοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης, από την έναρξη της περιόδου έως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Οι έξι θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών που παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι τα 54 από τα 65 διαγνωσμένα περιστατικά παρουσίασαν σοβαρότερες νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειονότητα όσων μολύνονται από τον ιό νοσεί σοβαρά. Αντιθέτως, οι περισσότερες λοιμώξεις παραμένουν ασυμπτωματικές και συνεπώς δεν καταγράφονται ως διαγνωσμένα κρούσματα.

Γιατί γίνονται νέοι ψεκασμοί στη Γλυφάδα

Οι ψεκασμοί του Σαββάτου στη Γλυφάδα εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού του πληθυσμού των κουνουπιών και ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται όταν διαπιστώνεται αυξημένη κυκλοφορία του ιού σε μια περιοχή.

Οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών ξεκινούν κανονικά από την άνοιξη και επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην προνυμφοκτονία, δηλαδή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών πριν φτάσουν στο ενήλικο στάδιο.

Όταν όμως εντοπίζονται ανθρώπινα κρούσματα ή διαπιστώνεται αυξημένος επιδημιολογικός κίνδυνος, μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες και περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η πλήρης εξαφάνιση των κουνουπιών ούτε είναι εφικτή ούτε αποτελεί τον στόχο, καθώς η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών.

Ο φυσικός κύκλος του ιού αφορά κυρίως τα πτηνά και τα κουνούπια. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο.

Η προστασία από τα τσιμπήματα είναι επομένως το βασικότερο μέτρο ατομικής πρόληψης.

Οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν συμπτώματα

Ένα σημαντικό στοιχείο που χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι η μόλυνση δεν σημαίνει αυτομάτως και σοβαρή νόσο.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα.

Περίπου ένας στους πέντε μπορεί να παρουσιάσει σχετικά ήπια συμπτωματολογία, όπως:

πυρετό,

πονοκέφαλο,

κόπωση και αδιαθεσία,

μυαλγίες,

ενδεχομένως δερματικό εξάνθημα.

Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό –κάτω του 1% των μολυνθέντων– μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται από τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας ή ανοσοκαταστολή, καθώς σε αυτές τις ομάδες είναι αυξημένη η πιθανότητα σοβαρής νόσησης.

Το γεγονός ότι οι έξι θάνατοι που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν άτομα άνω των 65 ετών υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης προστασίας των μεγαλύτερων ηλικιών.

Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται όμως συνέπεια στα μέτρα πρόληψης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχει ήδη διαπιστωθεί κυκλοφορία του ιού.

Τα απλά μέτρα που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά

Οι πολίτες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την έκθεσή τους στα κουνούπια ακολουθώντας καθημερινά απλές πρακτικές.

Συστήνεται η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και, όπου χρειάζεται, στον χώρο, η τοποθέτηση σητών σε πόρτες και παράθυρα και η χρήση κουνουπιέρας όπου απαιτείται.

Τα μακριά ρούχα, ιδιαίτερα από το σούρουπο και μετά, προσφέρουν επιπλέον προστασία, ενώ ακόμη και η χρήση ανεμιστήρα μπορεί να περιορίσει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Εξίσου σημαντικό είναι να απομακρύνονται από αυλές, μπαλκόνια και κήπους μικρές ποσότητες στάσιμου νερού. Πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, δοχεία, λούκια και άλλα σημεία συγκέντρωσης νερού μπορούν να μετατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής.

Η Αττική στο επίκεντρο της προσοχής

Η αύξηση των κρουσμάτων στα νότια και ανατολικά προάστια έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι ψεκασμοί στη Γλυφάδα αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας, όμως η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στις δημόσιες παρεμβάσεις.

Η περίοδος υψηλής κυκλοφορίας των κουνουπιών συνεχίζεται και ο Αύγουστος αποτελεί μήνα κατά τον οποίο απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση.

Με 65 επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα και έξι θανάτους μέχρι τις 5 Αυγούστου, το μήνυμα προς τους πολίτες είναι σαφές: χωρίς πανικό, αλλά και χωρίς αδιαφορία.

Γιατί απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου, η σημαντικότερη άμυνα παραμένει τελικά η πιο απλή: όσο λιγότερα τσιμπήματα κουνουπιών, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος μετάδοσης.

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