search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2026 08:01

Πρωτοφανής βανδαλισμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι τρύπησαν και δηλητηρίασαν δέντρα – Έρευνα για τον εντοπισμό τους

08.08.2026 08:01
tripes-dentr1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μια πρωτοφανή πράξη βανδαλισμού προχώρησαν άγνωστοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο δέντρα στην οδό Βενιζέλου, στη συμβολή της με την Τσιμισκή, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δράστες άνοιξαν τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων με τρυπάνι και στη συνέχεια διοχέτευσαν σε αυτά άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία, με αποτέλεσμα να ξεραθούν μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.

Τα δύο δέντρα αποτελούσαν μέρος μιας πυκνής και ιδιαίτερα πράσινης συστοιχίας που βρίσκεται κατά μήκος της οδού Βενιζέλου. Η απότομη ξήρανσή τους προκάλεσε την κινητοποίηση κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι γεωπόνοι εντόπισαν τις τρύπες στους κορμούς

Κλιμάκιο γεωπόνων μετέβη στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τα δύο δέντρα, καθώς η ταχύτητα με την οποία ξεράθηκαν δεν μπορούσε αρχικά να εξηγηθεί.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στους κορμούς υπήρχαν εμφανείς οπές, γεγονός που οδήγησε τους ειδικούς στην εκτίμηση ότι τα δέντρα είχαν υποστεί σκόπιμη επέμβαση.

Η κατάσταση ήταν τόσο προχωρημένη ώστε κρίθηκε αναγκαία η κοπή τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε γεωπόνος, η ταχύτητα της καταστροφής ήταν εντυπωσιακή, καθώς ακόμη και κατά την κοπή των κλαδιών διαπιστωνόταν ότι στο εσωτερικό τους υπήρχαν χυμοί.

Το εύρημα ενισχύει τις υποψίες ότι τα δέντρα δεν ξεράθηκαν από φυσικά αίτια, αλλά αποτέλεσαν στόχο οργανωμένης ενέργειας με σκοπό την καταστροφή τους.

Οι καταστηματάρχες ζητούν την άμεση αντικατάσταση

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό και στους επαγγελματίες της οδού Βενιζέλου. Καταστηματάρχες της περιοχής ζήτησαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση των δύο δέντρων.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, εμφανίζονται διατεθειμένοι να συμβάλουν οι ίδιοι στην αποκατάσταση του πρασίνου. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν μπορεί να προμηθευτεί άμεσα δύο μεγάλα δέντρα, οι επαγγελματίες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να τα αγοράσουν με δικά τους έξοδα και να τα προσφέρουν στον Δήμο.

Πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας την πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο οπτικό υλικό, αλλά και να εξεταστεί τυχόν βιολογικό υλικό που μπορεί να έχει παραμείνει στο σημείο, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Η οδός Βενιζέλου διαθέτει μεγάλο αριθμό καμερών, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες ότι μπορεί να καταγραφεί η κίνηση των δραστών και να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο προχώρησαν στην καταστροφή των δέντρων.

Το περιστατικό στην οδό Βενιζέλου δεν αποτελεί, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Νέας Παραλίας, όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά καταστροφής και ξεριζώματος δέντρων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Διαβάστε επίσης:

Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές για εκδήλωση πυρκαγιών – Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, οι περιοχές που είναι στο «πορτοκαλί»

Αυγουστιάτικος ρυθμός: Άφθονος ήλιος στις παραλίες, μελτέμια στο Αιγαίο και σύννεφα στα ορεινά

«Πόσα θέλεις για το κορίτσι;»: Τουρίστας στην Κρήτη ζήτησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε ανήλικη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:24
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

1 / 3