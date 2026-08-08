Πρωτοφανής βανδαλισμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι τρύπησαν και δηλητηρίασαν δέντρα – Έρευνα για τον εντοπισμό τους

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Σε μια πρωτοφανή πράξη βανδαλισμού προχώρησαν άγνωστοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο δέντρα στην οδό Βενιζέλου, στη συμβολή της με την Τσιμισκή, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δράστες άνοιξαν τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων με τρυπάνι και στη συνέχεια διοχέτευσαν σε αυτά άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία, με αποτέλεσμα να ξεραθούν μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.

Τα δύο δέντρα αποτελούσαν μέρος μιας πυκνής και ιδιαίτερα πράσινης συστοιχίας που βρίσκεται κατά μήκος της οδού Βενιζέλου. Η απότομη ξήρανσή τους προκάλεσε την κινητοποίηση κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι γεωπόνοι εντόπισαν τις τρύπες στους κορμούς

Κλιμάκιο γεωπόνων μετέβη στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τα δύο δέντρα, καθώς η ταχύτητα με την οποία ξεράθηκαν δεν μπορούσε αρχικά να εξηγηθεί.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στους κορμούς υπήρχαν εμφανείς οπές, γεγονός που οδήγησε τους ειδικούς στην εκτίμηση ότι τα δέντρα είχαν υποστεί σκόπιμη επέμβαση.

Η κατάσταση ήταν τόσο προχωρημένη ώστε κρίθηκε αναγκαία η κοπή τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε γεωπόνος, η ταχύτητα της καταστροφής ήταν εντυπωσιακή, καθώς ακόμη και κατά την κοπή των κλαδιών διαπιστωνόταν ότι στο εσωτερικό τους υπήρχαν χυμοί.

Το εύρημα ενισχύει τις υποψίες ότι τα δέντρα δεν ξεράθηκαν από φυσικά αίτια, αλλά αποτέλεσαν στόχο οργανωμένης ενέργειας με σκοπό την καταστροφή τους.

Οι καταστηματάρχες ζητούν την άμεση αντικατάσταση

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό και στους επαγγελματίες της οδού Βενιζέλου. Καταστηματάρχες της περιοχής ζήτησαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση των δύο δέντρων.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, εμφανίζονται διατεθειμένοι να συμβάλουν οι ίδιοι στην αποκατάσταση του πρασίνου. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν μπορεί να προμηθευτεί άμεσα δύο μεγάλα δέντρα, οι επαγγελματίες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να τα αγοράσουν με δικά τους έξοδα και να τα προσφέρουν στον Δήμο.

Πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας την πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο οπτικό υλικό, αλλά και να εξεταστεί τυχόν βιολογικό υλικό που μπορεί να έχει παραμείνει στο σημείο, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Η οδός Βενιζέλου διαθέτει μεγάλο αριθμό καμερών, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες ότι μπορεί να καταγραφεί η κίνηση των δραστών και να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο προχώρησαν στην καταστροφή των δέντρων.

Το περιστατικό στην οδό Βενιζέλου δεν αποτελεί, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Νέας Παραλίας, όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά καταστροφής και ξεριζώματος δέντρων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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