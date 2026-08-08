Μετρούν τις πληγές τους: Οι παροχές και το στοίχημα της επιβίωσης των πληγέντων από τις φωτιές

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Η επόμενη ημέρα μετά το πέρασμα των καταστροφικών πυρκαγιών αφήνει πίσω της ένα τοπίο πλήρους οικονομικής και κοινωνικής αποδιάρθρωσης. Για εκατοντάδες νοικοκυριά που είδαν τις περιουσίες τους να μετατρέπονται σε στάχτη, η καταμέτρηση των πληγών δεν αφορά μόνο τις χαμένες εστίες, αλλά και την ίδια την επιβίωση σε μια γη που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κρατικός μηχανισμός θέτει σε εφαρμογή το πλαίσιο των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων προσωρινής στέγασης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) να αναλαμβάνουν το βάρος της καταγραφής.

Ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται στην επικαιρότητα των ημερών είναι αν οι θεσμοθετημένες παροχές επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των πληγέντων ή αν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις θα καθυστερήσουν την ουσιαστική ανακούφιση.

Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών η πολιτεία προβλέπει επιδότηση προσωρινής στέγασης, η οποία διακρίνεται σε δύο μορφές: την «επιδότηση ενοικίου» (για μίσθωση νέας κατοικίας στην ίδια ή όμορη περιφερειακή ενότητα) και την «επιδότηση συγκατοίκησης» (για φιλοξενία σε κύρια κατοικία τρίτου, η οποία ανέρχεται στο 50% της επιδότησης ενοικίου).

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες ή δωρεάν παραχωρησιούχοι κύριων κατοικιών που κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες («κίτρινες») ή επικίνδυνες («κόκκινες»), υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων.

Τα ποσά και η διάρκεια της ενίσχυσης: Η επιδότηση ξεκινά από τα 300 ευρώ τον μήνα για μεμονωμένα άτομα. Προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον συνοικούντα, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ τον μήνα. Ειδική πρόνοια υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία (ποσοστό άνω του 67%), όπου ο αριθμός των συνοικούντων προσαυξάνεται κατά ένα άτομο (έως το πλαφόν των 500 ευρώ).

Χρονικό όριο: Η επιδότηση χορηγείται για έως δύο έτη στους ιδιοκτήτες, ενώ για τους ενοικιαστές πληγεισών κατοικιών η κάλυψη περιορίζεται στους έξι μήνες και μόνο υπό τη μορφή επιδότησης συγκατοίκησης.

Για να εκταμιευθούν τα ποσά, οι πληγέντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη ΓΔΑΕΦΚ συνοδευόμενη από σειρά δικαιολογητικών: το Δελτίο Αυτοψίας, τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ), την απόδειξη εμπρόθεσμης δήλωσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ, υπεύθυνες δηλώσεις και, όπου απαιτείται, βεβαίωση ΚΕΠΑ.

Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

Πίσω από τους πίνακες των επιδοτήσεων, η πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις:

1. Το χάσμα με τις τιμές της αγοράς: Το ανώτατο όριο των 300 έως 500 ευρώ απέχει παρασάγγας από τις τρέχουσες τιμές των ενοικίων στις γύρω περιοχές, όπου η οικιστική πίεση έχει εκτοξεύσει τα μισθώματα, υποχρεώνοντας τους πληγέντες να καλύπτουν τη διαφορά από την τσέπη τους.

2. Η καταστροφή των παραγωγικών υποδομών: Η απώλεια της γης δεν αφορά μόνο τους τοίχους ενός σπιτιού. Για τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μικρούς επαγγελματίες της περιφέρειας, η καταστροφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου σημαίνει μηδενισμό του εισοδήματος, καθιστώντας ακόμα και την υποβολή των φορολογικών δικαιολογητικών μια επώδυνη διαδικασία.

Το ζητούμενο πλέον για την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές δεν είναι απλώς η τυπική εξαγγελία των μέτρων, αλλά η άμεση, χωρίς καθυστερήσεις ροή της χρηματοδότησης, ώστε η κρατική αρωγή να μην μετατραπεί σε άλλη μία γραφειοκρατική δοκιμασία για όσους έχασαν το βιος τους

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