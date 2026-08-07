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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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07.08.2026 18:46

Άλλη μια αρνητική πρωτιά: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος το πρώτο τρίμηνο του 2026 

07.08.2026 18:46
plateia

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Μεγάλη υποχώρηση παρουσίασε το καθαρό εισόδημα των Ελλήνων το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.

Ο ΟΟΣΑ μετρά την εξέλιξη των εισοδήματων των νοικοκυριών αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβολές των τιμών.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 3,6%. Η χώρα μας είχε τη χειρότερη επίδοση από τις 21 χώρες που περιλαμβάνει η έκθεση. Προτελευταία βρίσκεται η Αυστρία, με μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος 2,8%.

Ο ΟΟΣΑ αποδίδει την υποχώρηση του καθαρού κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσίακά στοιχεία και των κοινωνικών παροχών.

Σε 13 χώρες αυξήθηκε το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 0,6% που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, σημειώνοντας ελαφρά ανάκαμψη σε σχέση με το 0,2% του τέταρτου τριμήνου του 2025.  

Η αύξηση του ΑΕΠ επικεντρώνεται στη μεταβολή της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών αντανακλά τη μεταβολή του εισοδήματος που αποκομίζουν τα νοικοκυριά, δηλαδή του εισοδήματος που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση.  Από τις 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 13 κατέγραψαν αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ 8 κατέγραψαν συρρίκνωση. 

Μεταξύ των οικονομιών της G7, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντανακλώντας διαφορετικές εξελίξεις από χώρα σε χώρα.  Στην Ιταλία, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών ανέκαμψε μετά από συρρίκνωση 0,9% το 4ο τρίμηνο του 2025 και αυξήθηκε κατά 0,8% το 1ο τρίμηνο του 2026. Η ανάκαμψη οφείλεται στις αυξήσεις των αμοιβών των εργαζομένων που συνδέονται με μια ελαφρά μείωση του ποσοστού ανεργίας (από 5,7% σε 5,4% το 1ο τρίμηνο του 2026), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των κοινωνικών παροχών. Η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή στο 0,3%.  Στον Καναδά, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2%, από 0,0%, 0,1% και -0,2%, αντίστοιχα, το 4ο τρίμηνο του 2025.  

Αντίθετα, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών συρρικνώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 0,8%, μετά από αύξηση 1,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η συρρίκνωση αυτή αντανακλούσε την αυξημένη φορολογική επιβάρυνση επί του εισοδήματος και της περιουσίας, εν μέρει λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου για τα κεφαλαιακά κέρδη, σε συνδυασμό με τη μείωση των καθαρών κοινωνικών παροχών και τον υψηλότερο πληθωρισμό.  Ταυτόχρονα, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 0,6% μετά από δύο τρίμηνα χωρίς ανάπτυξη.  Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών συρρικνώθηκε επίσης στη Γαλλία, αν και ελαφρώς, σημειώνοντας πτώση κατά 0,1% μετά από αύξηση 0,3% το 4ο τρίμηνο του 2025.

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