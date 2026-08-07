Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, αλλά η ακρίβεια παραμένει – Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές

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Επιβραδύνθηκε περαιτέρω για τρίτο συνεχόμενο μήνα ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούλιο εφέτος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Έπεσε στο 3,4% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 3,1 τον Ιούλιο πέρυσι.
Ωστόσο, στα τρόφιμα και είδη διατροφής ανατιμήσεις καταγράφονται σε: μοσχάρι (14,3%), αρνί και κατσίκι (12,4%), χοιρινό κρέας (3,4%) , πουλερικά (2,2%), ψάρια αλίπαστα (9,6%), μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (8,6%), γαλακτοκομικά και αυγά (2,9%), ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,2%).
Στον αντίποδα, μεγάλη υποχώρηση σημείωσε η τιμή στο ελαιόλαδο (21,7%) ενώ οι μειώσεις καταγράφονται και σε φρούτα (9,4%), λαχανικά (1,5%), παγωτά (8,8%), αλάτι – σάλτσες και καρυκεύματα (-5,8%).
Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε: Ένδυση και υπόδηση (3,3%), ενοίκια κατοικιών (6,8%), επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,8%), διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,5%), πακέτο διακοπών (6,2%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (6,4%), ασφάλιστρα υγείας (7%), ασφάλιστρα οχημάτων (1,9%), κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (4,2%).
Στον τομέα της ενέργειας, καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης (22%), βενζίνη (13,3%), φυσικό αέριο (16,7%), πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), στερεά καύσιμα (4,1%).
Ως απότοκο αυτών, η Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά (17,5%). Αντιθέτως οι τιμές στο ηλεκτρισμό υποχώρησαν (2,8%).
Σε μηνιαία βάση, μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου 2026, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: πετρέλαιο κίνησης (12,1%), βενζίνη (0,3%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (13,7%), αυγά (3,5), χοιρινό κρέας (2,0%), τυριά (1,0%), ηλεκτρισμό (0,6%) και ενοίκια (0,3%).
Από την άλλη πλευρά, τον Ιούλιο υποχώρησαν οι τιμές σε: φρούτα (13,1%), φυσικό αέριο (3,7%), αρνί και κατσίκι (2,4%), γιαούρτι (2,9%), λαχανικά (1,7%) , μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά (1,5), υπηρεσίες αναψυχής (2,8%), είδη ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη (3,3%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,4%.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 2,7% τον Ιούλιο , από 3,9% τον Ιούνιο και έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση τον Ιούλιο του 2025 έναντι του 2024. Ενώ, σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
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