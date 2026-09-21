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21.09.2026 22:36

Ο Τραμπ τα έβαλε με τα ΜΜΕ και τον… άφησαν χωρίς ήχο – Η «βουβή» εκδήλωση στον Λευκό Οίκο (Video)

21.09.2026 22:36
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Χωρίς δημοσιογράφους και, κατά συνέπεια, χωρίς κανονική τηλεοπτική κάλυψη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια εξέλιξη που δείχνει ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποκλείσει συγκεκριμένα Μέσα από την κάλυψη του Λευκού Οίκου, έχει γυρίσει «μπούμερανγκ».  

Η εξέλιξη ήρθε μετά την απόφαση του Τραμπ να αποκλείσει συγκεκριμένα Μέσα από την κάλυψη, και συγκεκριμένα τα CNN, MS NOW και Politico. Για τη συγκεκριμένη ημέρα, το CNN είχε αναλάβει το λεγόμενο τηλεοπτικό pool, δηλαδή μια ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών που καλύπτει μια εκδήλωση και παρέχει εικόνα και ήχο στα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης.

Ωστόσο, τα υπόλοιπα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα ABC, CBS, NBC και Fox News, αποφάσισαν να μην αντικαταστήσουν το CNN και να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου ελικοδρομίου στον Λευκό Οίκο, το επίσημο κυβερνητικό feed δεν κατέγραψε καθαρά όσα έλεγε ο Τραμπ, καθώς ο θόρυβος του Marine One κάλυπτε τον ήχο.

Η παρουσιάστρια του Newsmax, Bianca de la Garza, σχολίασε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει πως η σύγκρουση του Τραμπ με τα ΜΜΕ μπορεί, έστω και σε μικρό βαθμό, να γυρίσει μπούμερανγκ για τον ίδιο.

Την ίδια ώρα, CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο.

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