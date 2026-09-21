Ο Τραμπ τα έβαλε με τα ΜΜΕ και τον… άφησαν χωρίς ήχο – Η «βουβή» εκδήλωση στον Λευκό Οίκο (Video)

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Χωρίς δημοσιογράφους και, κατά συνέπεια, χωρίς κανονική τηλεοπτική κάλυψη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια εξέλιξη που δείχνει ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποκλείσει συγκεκριμένα Μέσα από την κάλυψη του Λευκού Οίκου, έχει γυρίσει «μπούμερανγκ».

Η εξέλιξη ήρθε μετά την απόφαση του Τραμπ να αποκλείσει συγκεκριμένα Μέσα από την κάλυψη, και συγκεκριμένα τα CNN, MS NOW και Politico. Για τη συγκεκριμένη ημέρα, το CNN είχε αναλάβει το λεγόμενο τηλεοπτικό pool, δηλαδή μια ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών που καλύπτει μια εκδήλωση και παρέχει εικόνα και ήχο στα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης.

Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. pic.twitter.com/n2x8jaJUVP — Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026

Ωστόσο, τα υπόλοιπα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα ABC, CBS, NBC και Fox News, αποφάσισαν να μην αντικαταστήσουν το CNN και να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου ελικοδρομίου στον Λευκό Οίκο, το επίσημο κυβερνητικό feed δεν κατέγραψε καθαρά όσα έλεγε ο Τραμπ, καθώς ο θόρυβος του Marine One κάλυπτε τον ήχο.

LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Η παρουσιάστρια του Newsmax, Bianca de la Garza, σχολίασε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει πως η σύγκρουση του Τραμπ με τα ΜΜΕ μπορεί, έστω και σε μικρό βαθμό, να γυρίσει μπούμερανγκ για τον ίδιο.

Την ίδια ώρα, CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο.

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