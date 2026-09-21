CBS, NBC, ABC και Fox μποϊκοτάρουν τον Τραμπ – Σταματούν την κάλυψη ως ένδειξη αλληλεγγύης στο CNN

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Σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

Η απαγόρευση και η κοινή απάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση την Παρασκευή, κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα ότι δημοσιεύουν «ψέματα» και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την κυβέρνησή του. Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, σε κάποιο συγκεκριμένο δημοσίευμα που να προκάλεσε τον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας αργότερα ότι η απόφαση οφείλεται στη συνολική στάση τους κατά τα τελευταία χρόνια.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, CNN, Politico και MS NOW υποστήριξαν ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να ακολουθηθεί κάποια θεσμική διαδικασία.

Τα τρία μέσα σημείωσαν ότι η προσφυγή τους αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, καθώς και της αρχής ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίζει τι επιτρέπεται να ερευνά ή να δημοσιεύει ο Τύπος.

Προειδοποίησαν, παράλληλα, ότι εάν η συγκεκριμένη πρακτική δεν αμφισβητηθεί, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Μια σύγκρουση με ευρύτερες συνέπειες

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλειστούν και άλλα μέσα από τον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αναφέρθηκε επικριτικά στους New York Times και τη Washington Post, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «fake news».

Η σχέση του Αμερικανού προέδρου με σημαντικό μέρος του Τύπου παραμένει ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Η κυβέρνησή του έχει κινηθεί νομικά εναντίον σειράς δημοσιογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι New York Times, η Wall Street Journal και το BBC.

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταλήξει σε οικονομικούς συμβιβασμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλες παραμένουν σε εξέλιξη. Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του BBC για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή των τριών μέσων.

Η αγωγή αποτελεί μια ιστορική επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των αποκλεισμένων μέσων ενημέρωσης, καθώς αυτά και άλλα ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση δημοσιογράφων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η νομολογία υποστηρίζει συντριπτικά τα Μέσα Ενημέρωσης.

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