search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 19:53
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 17:54

CBS, NBC, ABC και Fox μποϊκοτάρουν τον Τραμπ – Σταματούν την κάλυψη ως ένδειξη αλληλεγγύης στο CNN

21.09.2026 17:54
trump milaei se reporter

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.

Η απαγόρευση και η κοινή απάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση την Παρασκευή, κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα ότι δημοσιεύουν «ψέματα» και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την κυβέρνησή του. Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, σε κάποιο συγκεκριμένο δημοσίευμα που να προκάλεσε τον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας αργότερα ότι η απόφαση οφείλεται στη συνολική στάση τους κατά τα τελευταία χρόνια.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, CNN, Politico και MS NOW υποστήριξαν ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να ακολουθηθεί κάποια θεσμική διαδικασία.

Τα τρία μέσα σημείωσαν ότι η προσφυγή τους αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, καθώς και της αρχής ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίζει τι επιτρέπεται να ερευνά ή να δημοσιεύει ο Τύπος.

Προειδοποίησαν, παράλληλα, ότι εάν η συγκεκριμένη πρακτική δεν αμφισβητηθεί, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Μια σύγκρουση με ευρύτερες συνέπειες

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλειστούν και άλλα μέσα από τον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αναφέρθηκε επικριτικά στους New York Times και τη Washington Post, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «fake news».

Η σχέση του Αμερικανού προέδρου με σημαντικό μέρος του Τύπου παραμένει ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Η κυβέρνησή του έχει κινηθεί νομικά εναντίον σειράς δημοσιογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι New York Times, η Wall Street Journal και το BBC.

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταλήξει σε οικονομικούς συμβιβασμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλες παραμένουν σε εξέλιξη. Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του BBC για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή των τριών μέσων.

Η αγωγή αποτελεί μια ιστορική επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των αποκλεισμένων μέσων ενημέρωσης, καθώς αυτά και άλλα ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση δημοσιογράφων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η νομολογία υποστηρίζει συντριπτικά τα Μέσα Ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Σία Κοσιώνη: «Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ – Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή» (Video)

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψε με το Happy Day για 14η σεζόν – «Εδώ θα γυρνάμε, εδώ θα είμαστε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiev
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία το Κίεβο για την άρση κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες από την ΕΕ

swatzeneger stalone – new
LIFESTYLE

Σταλόνε – Σβαρτσενέγκερ: Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, θα έπρεπε να είχαμε βρεθεί μαζί στο Κολοσσαίο, λέει ο Σλάι για την κόντρα τους – Τι τους έφερε κοντά

vertis-mazonakis
LIFESTYLE

Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Ηλιόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

el nino
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πρωτοφανές Ελ Νίνιο ήδη σπάει τα ρεκόρ θερμοκρασίας, μήνες πριν κορυφωθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30% η ΝΔ, στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Στο 18% η επιρροή Σαμαρά

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

KASIDIARIS_SYMMAXIA_ELLINON
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τη «Συμμαχία Ελλήνων» συντάσσεται ο Κασιδιάρης - Το κόμμα ίδρυσαν οι Δημητροκάλλης, Βαλτογιάννης και Μανούσος από τους «Σπαρτιάτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 19:48
kiev
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία το Κίεβο για την άρση κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες από την ΕΕ

swatzeneger stalone – new
LIFESTYLE

Σταλόνε – Σβαρτσενέγκερ: Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, θα έπρεπε να είχαμε βρεθεί μαζί στο Κολοσσαίο, λέει ο Σλάι για την κόντρα τους – Τι τους έφερε κοντά

vertis-mazonakis
LIFESTYLE

Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε»

1 / 3