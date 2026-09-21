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21.09.2026 18:36

Γεραπετρίτης: Στο Υπουργικό Δείπνο Εργασίας για τη Μέση Ανατολή στη Νέα Υόρκη

21.09.2026 18:36
gerapetritis

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Πριν από την έναρξη της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στη Νέα Υόρκη στο ετήσιο Υπουργικό Δείπνο Εργασίας για τη Μέση Ανατολή.

Το δείπνο συνδιοργανώθηκε από το International Peace Institute, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών που προηγούνται της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

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