Στη Νέα Υόρκη ο Γεραπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Με ποιους θα συναντηθεί

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Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτεριικών.

Στο πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική. Θα πραγματοποιήσει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Χαλιλούρ Ραχμάν) Khalilur Rahman.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Υπουργού Εξωτερικών θα βρεθούν η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών και η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, καθώς και στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί σε Δείπνο Εργασίας Υπουργικού Επιπέδου για τη Μέση Ανατολή. Θα συμμετάσχει επίσης στην ‘Ατυπη Συνάντηση της Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων, στο ‘Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Συνάντηση Υπουργικού Επιπέδου της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας και των Ναυτικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει, επίσης, σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συνδιοργανώνουν η Ελλάδα και η Ινδία.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Columbia, την οποία συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο Arnold A. Saltzman για τις Σπουδές Πολέμου και Ειρήνης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Columbia και η Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI), με θέμα «Μεταξύ ισχύος και αρχών: ‘Ασκηση εξωτερικής πολιτικής σε έναν κόσμο σε μετάβαση».

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