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19.09.2026 17:28

Στο Τορόντο ο Γεραπετρίτης – Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά και την ελληνική κοινότητα (Photos)

19.09.2026 17:28
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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τορόντο, επισκέφθηκε την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και συνομίλησε με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας του Καναδά, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

Ο κ. Γεραπετρίτης είχε επίσης συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Απόστολο, στον οποίο απηύθυνε θερμές ευχές για την αποστολή που αναλαμβάνει, αλλά και με τον τέως Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Σωτήριο, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά  για την προσφορά του στην Ομογένεια και την Εκκλησία.

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