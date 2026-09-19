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19.09.2026 17:38

Απάντηση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ για Πλέυρη και γιατρούς Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον υπουργό»

19.09.2026 17:38
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Στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ για τη σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις της Χαριλάου Τρικούπη και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ζήτημα για την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, ο Θάνος Πλεύρης έχει εξηγήσει ότι γνώριζε τον έναν από τους γιατρούς, καθώς είχε απευθυνθεί σε εκείνον ως γιατρό μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε.

«Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο υπουργός μίλησε ανοιχτά για τη γνωριμία του με τον γιατρό.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε παράλληλα το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση, κάνοντας λόγο για προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών ζητημάτων. Όπως είπε, πρόκειται για μια υπόθεση που δεν θα πρέπει να οδηγεί σε «ανθρωποφαγία» και σε σύνδεση άσχετων μεταξύ τους γεγονότων.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ προς τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με το πότε γνώριζε τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Το κόμμα επικαλέστηκε έγγραφο που αφορά το σωματείο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», στο οποίο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται και ο κ. Πλεύρης μαζί με τους δύο γιατρούς στην προσωρινή διοίκηση του φορέα το 2012.

Ο υπουργός έχει επιβεβαιώσει ότι συμμετείχε στο συγκεκριμένο σωματείο, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και πως η κοινή συμμετοχή σε έναν φορέα δεν σημαίνει ότι όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους προσωπικά.

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης έχει υποστηρίξει ότι από το 2016 ο ένας από τους γιατρούς ήταν ο γιατρός του και πως δεν γνώριζε οποιαδήποτε παράνομη ιατρική δραστηριότητα. Όπως έχει δηλώσει, δεν γνώριζε τις συγκεκριμένες θεραπείες που φέρονται να εφαρμόζονταν ούτε του είχαν προταθεί.

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