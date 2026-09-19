«Έκανα πλασμαφαίρεση σε resort στην Ελλάδα το 2016»: «Βόμβα» του πρώην διοικητή του «ΕΛΠΙΣ», Θ. Γιάνναρου (Video)

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Καταιγιστικά είναι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο πρώην διοικητής του “ΕΛΠΙΣ” Θεόδωρος Γιάνναρος μιλώντας στην εκπομπή “Weekend Live” του ΣΚΑΪ υποστήριξε πως το 2016 υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση σε resort, κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου στο οποίο είχε προσκληθεί μαζί με δικό του άτομο και άλλους.

«Το διήμερο περιλάμβανε και μια έκπληξη, η οποία ήταν η πλασμαφαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γνώρισα τον καθηγητή, ξένος, Ρώσος, είχε έρθει με άλλους τρεις συνεργάτες του. Τον έψαξα στο ίντερνετ, είχε δική του κλινική, έκανε 15 χρόνια πλασμαφαιρέσεις, όμως σε κλινική μέσα. Το μηχάνημα ουσιαστικά ήταν για επίδειξη», πρόσθεσε.

Η διαδικασία παρουσιάστηκε στους καλεσμένους ως επίδειξη μηχανήματος από τους γιατρούς του εξωτερικού.

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος επέμεινε στο γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί ότι θα τους προτεινόταν να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση και είπε πως προχώρησε στη διαδικασία επειδή ήρθε σε δύσκολη θέση, όταν προχώρησε στη διαδικασία το δικό του πρόσωπο.

«Δεν υπήρχε απινιδωτής»

Εκείνο που τον προβληματίζει σήμερα περισσότερο είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες, όπως θυμάται, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Ο πρώην διοικητής του «Ελπίς» υποστήριξε πως δεν είχε διαπιστώσει την παρουσία βασικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού και πώς δεν του έγινε πρώτα καρδιογράφημα.

Όπως είπε, δεν υπήρχε απινιδωτής ούτε καν φιάλη οξυγόνου στον χώρο, «δεν υπήρχε τίποτα που να εγγυάται την ασφάλεια». Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τότε δεν φρόντισε να ελέγξει εάν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας πριν συναινέσει στη διαδικασία.

Ο πρώην διοικητής του «Ελπίς» απέδωσε μεγάλο μέρος της απόφασής του να συμμετάσχει στην εμπιστοσύνη που του προκάλεσε το επαγγελματικό προφίλ του γιατρού από το εξωτερικό.

Μάλιστα, είπε πως του ανέφερε πως είχε υποστεί έμφραγμα για να λάβει την απάντηση: «Δεν πειράζει, είναι ακίνδυνο».

«Το δειγμάτιζε»

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος εξήγησε πως ουσιαστικά ο Ρώσος καθηγητής δειγμάτιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για να το πουλήσει και να μπει συνέταιρος κατά 50%.

Εξήγησε μάλιστα πως ο λόγος που μίλησε είναι για να στείλει το μήνυμα πως «όσο μορφωμένος κι αν είσαι, όσες ειδικότητες σε σχέση με την ιατρική κι αν έχεις, όσο πλούσιος είσαι, κοινωνικά ψηλά ή χαμηλά, αυτοί όλοι είναι ένα βήμα μπροστά».

Ο πρώην διοικητής του «Ελπίς» τόνισε πως, το 2016, ενημέρωσε για όσα συνέβησαν στο ρεσόρτ χωρίς να αποκαλύψει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνθηκε. Πρόσθεσε πως έγραψε ένα άρθρο πάνω στις παρανομίες στον χώρο της υγείας, φωτογραφίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις.

Αποκάλυψε δε πως στη συνέχεια αποφάσισε πως σταμάτησε να μιλά γιατί δεν ήθελε να μπλέξει. «Ξέρετε, και το χαντάκι είναι κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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