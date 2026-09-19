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19.09.2026 15:34

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από ανήλικες – Την έστειλαν στο νοσοκομείο

19.09.2026 15:34
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Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα 13χρονο κορίτσι στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το protothema, η 13χρονη βρισκόταν μαζί με μια φίλη της κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής, όταν τις πλησίασε μια παρέα ανηλίκων. Τότε, φαίνεται πως δύο κοπέλες της επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Μάλιστα, λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε, της έγινε σύσταση από τους γιατρούς να μεταβεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, χωρίς τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση να έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 18:02
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