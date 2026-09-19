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19.09.2026 16:35

Παρίσι: Η Σελίν Ντιόν χόρεψε ξυπόλητη στο καπό αυτοκινήτου, ενώ θαυμαστές της τραγουδούσαν (Video)

19.09.2026 16:35
celine_dion

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Το έκανε και αυτό! Το βράδυ της Παρασκευής, η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου και χόρεψε ξυπόλυτη ενώ θαυμαστές της τραγουδούσαν έξω από το ξενοδοχείο που μένει στο Παρίσι.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει ξεκινήσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την τριετή παύση που έκανε λόγω της διάγνωσής της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, έκανε την έκπληξη.

Αντί να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της παραχωρώντας στην είσοδο του ξενοδοχείου άλλη μια μικρή… συναυλία, όπως συνηθίζει, κάθισε πάνω σε ένα μαύρο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο απ’ έξω και τους παρακολουθούσε να τραγουδούν τις επιτυχίες της.

Στη συνέχεια έβγαλε τα παπούτσια της και χόρεψε, με το κοινο να την αποθεώνει για άλλη μία φορά.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 18:01
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