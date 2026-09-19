«Χαμογέλα και Πάλι»: Η αντίστροφη μέτρηση, η πρόβα τζενεράλε και ο αγιασμός πριν από την πρεμιέρα

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της Σίσσυς Χρηστίδου και του «Χαμογέλα και Πάλι!» στο καθημερινό πρόγραμμα του Mega.

Η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της επιστρέφουν στη συχνότητα του μεγάλου καναλιού, έτοιμοι να δώσουν το στίγμα τους.

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρόβα τζενεράλε και ο αγιασμός με την ομάδα να παίρνει την ευχή για μια δημιουργική και επιτυχημένη τηλεοπτική χρονιά.

Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και άνθρωποι της παραγωγής βρέθηκαν μαζί στο πλατό λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, σε ένα μικρό διάλειμμα από τον πυρετό των προετοιμασιών.

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