MEGA: «Χαμογέλα και πάλι», Δευτέρα με Παρασκευή από βδομάδα και επισήμως

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Στις 09.40 της ερχόμενης Δευτέρας θα κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία θα μεταδίδεται σε καθημερινή βάση.

Με την Χρηστίδου θα είναι στο στούντιο οι Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Βάλια Χατζηθεοδώρου– δοκιμασμένη ομάδα «με χημεία, χιούμορ και άποψη».

Ξεχωριστό, διακριτό ρόλο θα έχει- τονίζεται- ο Ανδρέας Μικρούτσικος. «Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παραμένει στο δυναμικό του MEGA και θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει.

Στη δική του στήλη, τα γεγονότα γίνονται αφορμή για ανάλυση χωρίς περιστροφές, με απρόβλεπτες αναγνώσεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τον γνώριμο και αιχμηρό λόγο του, δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα βλέπει», σημειώνει το Mega.

Ο σταθμός ενημερώνει πως η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική.

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