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16.09.2026 12:00

Την Πέμπτη στην ΕΡΤ o Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα δώσει και συνέντευξη

16.09.2026 12:00
mitsotakis

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Στην ΕΡΤ θα βρεθεί το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και τα στούντιο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ενώ θα μιλήσει με μέλη του προσωπικού της ΕΡΤ.

Επίσης θα δώσει εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERT NEWS (μεταδίδεται ταυτόχρονα στην ΕΡΤ 1 και την ERT COSMOS) με τον Παναγιώτη Στάθη, το οποίο ξεκινά στις 18:00.

 Η συνέντευξη θα προεγγραφεί περίπου μία ώρα πριν από την προβολή του δελτίου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 12:32
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