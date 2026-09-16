Την Πέμπτη στην ΕΡΤ o Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα δώσει και συνέντευξη

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Στην ΕΡΤ θα βρεθεί το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και τα στούντιο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ενώ θα μιλήσει με μέλη του προσωπικού της ΕΡΤ.
Επίσης θα δώσει εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERT NEWS (μεταδίδεται ταυτόχρονα στην ΕΡΤ 1 και την ERT COSMOS) με τον Παναγιώτη Στάθη, το οποίο ξεκινά στις 18:00.
Η συνέντευξη θα προεγγραφεί περίπου μία ώρα πριν από την προβολή του δελτίου.
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