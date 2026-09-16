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16.09.2026 12:44

«Αξία για το Μέλλον»: Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στην 90ή ΔΕΘ

16.09.2026 12:44
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Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη δημόσια παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (Hellenic Growth Fund), μετά τη μετονομασία του τον περασμένο Ιούνιο. Με κεντρικό μήνυμα «Αξία για το Μέλλον», η φετινή παρουσία αποτυπώνει τον νέο προσανατολισμό του Ταμείου και αναδεικνύει τις στρατηγικές του προτεραιότητες.

Το μήνυμα «Αξία για το Μέλλον» ζωντανεύει στο Περίπτερο 2 του Pavilion 13, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς η στρατηγική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου μετατρέπεται σε έργα, επενδύσεις και πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Σε γειτνίαση με την Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ, την Ιαπωνία, το περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας, της καινοτομίας και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.Μέσα από έναν σύγχρονο και διαδραστικό χώρο, παρουσιάσεις, εφαρμογές, παιχνίδια και δράσεις για το κοινό, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου και θα ανακαλύψουν πώς αυτές μεταφράζονται σε ουσιαστικό όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημείο αναφοράς της παρουσίας θα αποτελέσει το Hellenic Growth Agora, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Περίπτερο 2 του Pavilion 13. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, θεσμικοί φορείς και κορυφαία στελέχη της αγοράς θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας, από την προσέλκυση επενδύσεων και την καινοτομία έως τις υποδομές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η φετινή συμμετοχή αποτελεί την τέταρτη συνεχόμενη ενιαία παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη ΔΕΘ, με τη συμμετοχή όλων των θυγατρικών του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Ομίλου και τον ρόλο του στη δημιουργία διαρκούς αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.

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