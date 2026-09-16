Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του EKAB για τους δυο γιατρούς στο topontiki.gr: «Ο Μαζωνάκης ήταν καθισμένος σε καρέκλα, τον βρήκαν νεκρό οι διασώστες»

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Άμεση ήταν η απάντηση του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών του Κολωνακίου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι συλληφθέντες γιατροί, που είχαν την κλινικότρυπα στο Κολωνάκι, «κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια να μετακυλήσουν τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ», όπως είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.

«Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά μετά από την κλήση που έκανε ο Παθολόγος ιδιοκτήτης του ιατρείου, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Μαζωνάκη. Εκεί οι διασώστες αναγνώρισαν τον άτυχο τραγουδιστή που ήταν καθισμένος σε καρέκλα και αμέσως ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Του έβαλα λαρυγγική μάσκα, «αμπού» (Ambu bag) δηλαδή τον φορητό ασκός ανάνηψης- αναζωογόνησης για να προσφέρουν τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο.»

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλου οι διασώστες τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα και έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο τραγουδιστή.

«Έκαναν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ και όταν είδαν ότι δεν επανέρχεται, ακολούθησαν το επόμενο βήμα του πρωτοκόλλου που ήταν η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο. Τον κατέβασαν στο ασθενοφόρο για διακομιστεί στο νοσοκομείο. Σε όλη τη διάρκεια ο Μαζωνάκης παρέμενε άσφυγμος και σε μυδρίαση. Τον βρήκαν νεκρό οι διασώστες του ΕΚΑΒ και δεν μπορούν να τους κατηγορούν γιατί τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα».

Αναφορικά με την κατηγορία των δυο γιατρών ότι οι διασώστες κατέβασε τον άτυχο Μαζωνάκη με την καρέκλα ο κ. Μαθιόπουλος μας είπε: «Το φορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Η διάρκεια της μεταφοράς δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό και στο διάστημα αυτό του είχαν βάλει οξυγόνο».

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Μάλιστα το Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

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