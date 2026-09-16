Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

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Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της στη Θεσσαλονίκη, με συνεχόμενες παρατάσεις, εντυπωσιακή προσέλευση θεατών, με βραβεύσεις και θερμές κριτικές, η μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Μια παράσταση που φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας, τις ιστορίες και τις διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της. Πρεμιέρα: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Μια ιδιαίτερη έκπληξη επιφυλάσσει η πρεμιέρα της παράστασης «Αυτή η νύχτα μένει». Η Κατερίνα Στανίση, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς θα ανέβουν στη σκηνή, σε μια ξεχωριστή guest star εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Θάνου Αλεξανδρή, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας. Η παράσταση «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η λάμψη της νύχτας συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.

Με μουσική και πρωτότυπη σύνθεση του σπουδαίου δημιουργού Σταμάτη Κραουνάκη, σκηνικά της Φρόσως Λύτρα, κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη, χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, φωτισμούς του Στέλιου Τζολόπουλου και με τη συμμετοχή ενός πολυπληθούς θιάσου ηθοποιών, μουσικών και χορευτών και μια σκηνική αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και την τρυφερότητα, η παραγωγή ανασύρει την ατμόσφαιρα των νυχτερινών κέντρων μιας ολόκληρης εποχής: τα φώτα, τα λουλούδια, τα τραγούδια, τους μουσικούς, τους θαμώνες και όλους εκείνους που έζησαν στις παρυφές της κοινωνίας, αναζητώντας μια θέση στο όνειρο.

Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης, ενώ ο καταξιωμένος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται σε έναν ρόλο-έκπληξη. Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή, στη σκηνική μεταφορά του έργου του.

Η παράσταση «Αυτή η Νύχτα μένει» στην απονομή των 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης απέσπασε τα βραβεία: Καλύτερη παράσταση (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη σκηνοθεσία (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερου ερμηνευτικού συνόλου (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη μουσική (Σταμάτης Κραουνάκης), καλύτερα σκηνικά (Φρόσω Λύτρα) και καλύτεροι φωτισμοί (Στέλιος Τζολόπουλος).

Η λάμψη και το σκοτάδι της νύχτας, οι ανθρώπινες σχέσεις που κινούνται ανάμεσα στην τρυφερότητα και την απελπισία, η ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη συνθέτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, όπου η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.

Τον Σεπτέμβριο, το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις σημαντικές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε μια παράσταση που συνδυάζει τη δύναμη του θεάτρου με τη ζωντανή μουσική και τη συγκίνηση μιας ιστορίας διαχρονικής.

«Αυτή η νύχτα μένει» είναι μια παράσταση-ωδή στους ανθρώπους που έζησαν στα όρια, σε όσους αγάπησαν χωρίς μέτρο και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους. Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που υπενθυμίζει πως, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, κάποιες νύχτες δεν μένουν ποτέ πίσω — μένουν στη μνήμη μας για πάντα.

Κριτικές

ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ

«…Είναι από εκείνες τις παραστάσεις που σου χαμηλώνουν τις άμυνες και σε τραβούν σιγά-σιγά προς το μέρος τους και νοερά σε εντάσσουν στον μικρόκοσμό τους. Και τότε αρχίζεις ανεπαίσθητα να σιγοτραγουδάς μαζί τους. Να θυμάσαι. Να αισθάνεσαι. “Αυτή η νύχτα μένει” έχει μια σαγηνευτική γοητεία, όχι κραυγαλέα, αλλά επίμονη. Έναν υπόγειο ρυθμό που σε παρασύρει χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή, από αυτές που πια μόνο ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός μπορεί να σηκώσει. Εντυπωσιακό πλήθος επί σκηνής, κίνηση, χρώματα, μουσικές…»

Σάββας Πατσαλίδης

«Ο Αστέρης Πελτέκης εικονογραφεί ατμοσφαιρικά έναν απίθανο κόσμο, με τις δόξες του, τις ρωγμές του και τους χαρακτηριστικούς ανθρωπότυπους, εξασφαλίζοντας στο κοινό μια immersive εμπειρία θέασης, που βιώνεται ευχάριστα, παρά την τρίωρη διάρκεια (…) Βρίσκω εύστοχη την επιλογή τα δημοφιλή λαϊκά άσματα της εποχής να ακούγονται μόνο αποσπασματικά, επειδή έτσι διασώζεται η θεατρικότητα: δεν γίνεται το θέατρο πίστα (που θα ήταν ο κίνδυνος), αλλά η πίστα θέατρο».

Ζωή Βερβεροπούλου

«Μια άξια επαίνων σκηνοθεσία που απέδωσε με σπουδαία έμπνευση, φαντασία, ρεαλισμό, πλούσιο θέαμα και ακρόαμα, ζωντανό ρυθμό και ουσία, μια άκρως θελκτική πολυεπίπεδη δημιουργία (…) μια εμπνευσμένη, πληθωρική παράσταση με αυθεντική γοητεία, που μας ταξίδεψε σε χρόνια με “νύχτες αμαρτωλές…”»

Πίτσα Στασινοπούλου, Κουλτουρόσουπα

«…Μία παράσταση που σε σκουντάει να γευτείς άνευ όρων το μαγικό της ζωής. Και όπως λέει άλλωστε και ο κεντρικός ήρωας: “Κάντε αυτό που ξέρετε καλύτερα. Ζήστε!”.

(…) Μία άξια να λάβει τα εύσημα και τους επαίνους σκηνοθεσία που απέδωσε με ρεαλισμό, ρυθμό και μαεστρία το πολυεπίπεδο σύγγραμμα, προσφέροντας απλόχερα εντυπωσιακό θέαμα, χιούμορ και ατέρμονη δράση. Γι’ αυτό και ο κατάμεστος από το κοινό χώρος σείστηκε από το χειροκρότημα…»

Άντζελα Ζιούτη, Έθνος

«…Μια νύχτα που έμενε τότε σαν πιστοποίηση αλήθειας του φημισμένου στίχου “μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε…”, που δοκίμαζε θαμώνες εξαρτημένους ή περιστασιακούς με κάθε είδους πειρασμό και αντιπερισπασμό, αναβιώνει στην παράσταση του ΚΘΒΕ και προσφέρει διασκέδαση, εκτόνωση, χαρά και συμμετοχή (…) Όλοι οι ηθοποιοί, οι χορευτές, οι μουσικοί είναι εξαιρετικοί — ο καθένας μια ισχυρή μονάδα, ένας πυλώνας στο οικοδόμημα».

Παύλος Λεμοντζής, KAVALA WEB NEWS

Λίγα λόγια για το έργο

Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης, στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.

Ένας ηθοποιός κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων. Κατρακυλάει ή απογειώνεται; Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει, σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές; Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί που οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και που οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.

Το Αυτή η νύχτα μένει του Θάνου Αλεξανδρή, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994. Στο βιβλίο αποτυπώνεται η προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, όταν αναγκάστηκε να εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή αυτή, ο Αλεξανδρής καταθέτει έναν πλούτο εμπειρίας, που μέσα από μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα μας δίνουν ένα πολύτιμο υλικό για την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τη νυχτερινή ζωή της. Δεν είναι τυχαίο που η Μαλβίνα Κάραλη χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια «εμπεριστατωμένη κοινωνιολογική μαρτυρία για τον ευρύ χώρο που λέγεται ελληνικό σκυλάδικο». Οι νομικές σπουδές του συγγραφέα και η εκπαίδευσή του στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν, του έδωσαν τα εργαλεία, όχι μόνο να περιγράψει αυτά που έζησε αλλά και να τα αποτυπώσει με απόσταση και νηφαλιότητα.

Στο βιβλίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 2000, που απέσπασε μεταξύ άλλων και το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την εκπληκτική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2016 μεταφέρθηκε στο θέατρο σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή και το 2022 έγινε τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

H επόμενη πρεμιέρα μας για το Βασιλικό Θέατρο- μετά τη Θελεστίνα -αφορά σε ένα ακόμα λογοτεχνικό κείμενο που έχω την χαρά να υπογράφω την θεατρική του απόδοση και τη σκηνοθεσία: «Αυτή η νύχτα μένει». Αποτελεί ένα θεατρικό εγχείρημα βασισμένο στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, που εκδόθηκε το 1994. Πρόκειται για ένα «ταξίδι» στη νυχτερινή διασκέδαση, κυρίως της ελληνικής επαρχίας, κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης εστιάζοντας στη δεκαετία του 1980.

Αποτελεί προσωπική χαρά και τιμή μου η εμπιστοσύνη του συγγραφέα για τη θεατρική απόδοση του έργου του, το οποίο μετρά ήδη επιτυχημένες μεταφορές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, απέσπασε το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενώ η τηλεοπτική μεταφορά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έτυχε αξιομνημόνευτης υποδοχής από το κοινό.

Με αφορμή την «πολυτάραχη» ζωή του συγγραφέα και την εμπειρία του ως τραγουδιστή και showman στα νυχτερινά κέντρα της επαρχίας, «ταξιδεύουμε» μέσα από τις προσωπικές του μαρτυρίες, «γνωρίζουμε» τα πρόσωπα που συνάντησε και τον στιγμάτισαν, απολαμβάνουμε τις γλαφυρές αφηγήσεις που σκιαγραφούν περίτεχνα την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα γνωστά σε όλους «σκυλάδικα». Μια γλυκιά σύνδεση του τότε με το τώρα. Η μνήμη του ήρωα, με αφορμή μια συνέντευξη που αποσκοπεί στην έκδοση ενός βιβλίου, ξεπηδά βγάζοντας στην επιφάνεια λέξεις, αισθήσεις, άφθονο λαϊκό τραγούδι, χορό στην πίστα αλλά και επάνω στα τραπέζια, «καψούρες», λουλούδια, πιάτα και άφθονο αλκοόλ!!! Όλη η λαγνεία της νύχτας με το άρωμα μιας άλλης εποχής.

Στην παράστασή μας στο ΚΘΒΕ υπάρχουν πολλά σημεία που μου δίνουν χαρά και στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Κατ’ αρχάς στην ουσιαστικότατη συμβολή του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος υπογράφει το σύνολο της μουσικής της παράστασης με πρωτότυπες συνθέσεις και υφιστάμενα λατρεμένα τραγούδια, αλλά και σε όλους τους άξιους καλλιτεχνικούς συνεργάτες που υπηρέτησαν το όραμα της συγκεκριμένης παραγωγής. Μια ακόμα ευτυχή συγκυρία αποτελεί η σύνθεση αυτού του υπέροχου θιάσου. Με κεντρικό άξονα τον Παναγιώτη Πετράκη στον ρόλο του «Ήρωα», τον συγγραφέα – performer Θάνο Αλεξανδρή κα τον αγαπημένο μας Δημήτρη Παπάζογλου σε ρόλους έκπληξη, το ανσάμπλ ολοκληρώνουν σπουδαίοι ερμηνευτές – ηθοποιοί και εξαιρετικοί χορευτές σε μια μοναδική συνεύρεση.

Σας περιμένουμε λοιπόν, να αφεθείτε στη μαγεία της «νύχτας» και να ταξιδέψετε μαζί μας. Να τραγουδήσετε, να «μερακλώσετε», να μελαγχολήσετε, να θυμηθείτε, να νιώσετε, αλλά πάνω απ΄ όλα να διασκεδάσετε. Γιατί «Αυτή η νύχτα μένει» … για να σας κρατήσει ξύπνιους μέχρι το πρωί. Μια νύχτα που στενάζει, ονειρεύεται, φαλτσάρει, «πλακώνεται», «ξοδεύεται» στα «μαγαζιά» κάθε επαρχιακής πόλης. Είναι η δική μας νύχτα στο ΚΘΒΕ, το ΘΕΑΤΡΟ σας, που είναι ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ και ΠΑΝΤΟΥ!!

Αστέριος Πελτέκης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης, Πρωτότυπη σύνθεση- Μουσική επιμέλεια: Σταμάτης Κραουνάκης, Εικαστική σύνθεση και εγκατάσταση: Φρόσω Λύτρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βοηθός φωτιστής: Στάθης Φρούσσος*, Ενορχήστρωση- Μουσική διδασκαλία: Πάνος Κοσμίδης, Videos visuals: Γρηγόρης Αποστολόπουλος DADA ART, Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Συνεργάτις σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά, Βοηθός μουσικής διδασκαλίας: Παναγιώτης Μπάρλας, Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση, Οργάνωση παραγωγής: Αλέξης Τζίμας, Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή: Nίνα Ακτύπη (Λέλα Μοντέλα, Μπαλέτο ‘Ηρωα, Λόλα, Κυρία στο τηλέφωνο,

Λουλουδού, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Αλεξανδρής (Μετρ, Οδηγός ταξί, Οδηγός Κτελ, Μπάρμαν, Τραγουδιστής), Αντώνης Αντωνάκος (Μπράβος Ρίτας, Μεθυσμένος πελάτης, Πελάτης βιντεοκλάμπ, Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Εύα Βάρσου (Δημοσιογράφος), Νίκος Γεωργάκης (Κύριος Σούλης, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Ρεσεψιονίστας Ξενοδοχείου, Σουβλατζής), Θανάσης Δισλής (Τηλεπαρουσιαστής, Καφετζής, Άντρας στα Τρίκαλα, Κομπέρ, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Ζωή Ευθυμίου (Φανή Βλάχα, Μπαλέτα ‘Ηρωα, Σερβιτόρα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Κοπέλα στο τηλέφωνο, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Ζαχάρωφ (Άννα Λάβα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Άννα, Στέλλα, Γραμματέας Αλεπουδέλη), Στέλιος Καλαϊτζής (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου Gigi, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Άντρας στα Τρίκαλα), Σοφία Καλεμκερίδου (Ρίτα, Νίτσα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Λουλουδού, Φρόσω), Γιάννης Καραμφίλης (Παυλάρας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Σκηνοθέτης σε ακρόαση, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Θάνος Κοντογιώργης (Σερβιτόρος καφενείου, Αλεπουδέλης, Τζέλλας, Μπράβος, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα), Χριστίνα Κωνσταντινίδου (Λίτσα, Μπαλέτο Μάριου και ‘Hρωα, Κυρία Κούλα, Κυρία στο τηλέφωνο, Σύζυγος μαγαζάτορα, Βοηθός μόδιστρου, Λουλουδού), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Νώντας, Μουσικός σε νυχτερινά κέντρα, Θαμώνας Καφενείου, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, Μπάρμαν, Φαντάρος), Ιωάννης Μόχλας (Μπράβος σε νυχτερινό κέντρο, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα, Περαστικός, Δισκοπώλης, Ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα), Κατερίνα Μπουλούμη (Λίτσα Δεσμώτισσα, Μητέρα Ήρωα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα, Κυρία στο τηλέφωνο, Μπαλέτο Ήρωα), Δημήτρης Παπάζογλου (Μάριος), Παναγιώτης Πετράκης (Ήρωας), Βασιλική Ρέινα (Ηρωδιάδα, Κοπέλα ακρόασης, Μπαλέτο Ήρωα, Μπαλέτο Μάριου, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Κώστας Σαντάς (Αφεντικό νυχτερινού κέντρου, Κυρ- Νώντας), Εύη Σαρμή (Μαρίνα), Πηνελόπη Σεργουνιώτη (Κατερίνα, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα)

Χορευτές επί σκηνής:

Αναστασία Κελέση (Καμαριέρα, Λουλουδού, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορεύτρια Οριεντάλ, Παρουσιάστρια, Πελάτισσα σε νυχτερινά κέντρα), Γιάννης Μάρτος (Σερβιτόρος, Θαμώνας Καφενείου, Μπαλέτο σε νυχτερινό κέντρο, Χορευτής Ταγκό, Πελάτης σε νυχτερινά κέντρα)

Μουσικοί επί σκηνής :

Τραϊανός Αλμπανούδης (μπάσο), Παναγιώτης Μπάρλας (πιάνο), Παύλος Παφρανίδης (μπουζούκι), Ζωγράφος Σταυρίδης (ακορντεόν)

Συμμετέχουν επίσης: ΄Ελλη Ανδριτσοπούλου, Αρετή Αμανατίδου, Κωνσταντίνος Ζιώγος

Πληροφορίες: Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Πρεμιέρα: 19/09/ 2026

Διάρκεια παραστάσεων: Κυριακή 27/09/2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 19/09: 21:00

Κυριακή 20/09: 19:00

Τρίτη 22/09: 20:00

Τετάρτη 23/09: 19:00

Πέμπτη 24/09: 20:00

Παρασκευή 25/09: 20:00

Σάββατο 26/09: 20:00

Κυριακή 27/09: 19:00

Τιμές Εισιτηρίων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΟ 30 ευρώ,

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 25 ευρώ,

ΖΩΝΗ Α΄ 20 ευρώ,

ΖΩΝΗ Β΄ 18 ευρώ,

ΖΩΝΗ Γ΄ 15 ευρώ,

ΖΩΝΗ Δ΄ & ΕΞΩΣΤΗΣ 12 ευρώ,

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 8 ευρώ,

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα):

Α’ ΖΩΝΗ: 15 ευρώ,

Γ’ ΖΩΝΗ: 13 ευρώ

Ομαδικό εισιτήριο: 20% έκπτωση ανά ζώνη ( άνω των 20 ατόμων)

Προπώληση: https://www.ticketplus.gr/event/avti-i-nychta-menei/

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΕΗ

XΟΡΗΓΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

ΝΥΜΦΗ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

MEDITERRANEAN HOTEL

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MAKE UP

DUST + CREAM

ΧΟΡΗΓΟΣ

INTERLIFE

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

METADOSIS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

NEONFOX.GR

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

FYLATOS PUBLISHING

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΘΒΕ

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