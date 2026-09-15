Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

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Μερίδιο 14,2% κατάφερε στο σύνολο της ημέρας ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τη Nielsen, και αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση του σταθμού από τις 2 του μήνα που είχε καταφέρει χάρη στις απευθείας μεταδόσεις δύο ποδοσφαιρικών αγώνων για το Κύπελλο Ελλάδας, και – εξαιρουμένων των ειδικών γεγονότων – την καλύτερη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Αιτία η απήχηση που σημείωσε η πρεμιέρα της σειράς μυθοπλασίας «Μπλε ώρες» με διπλό επεισόδιο, στην πλοκή της οποίας υπήρχε δολοφονία… γάλακτος.
Ο δείκτης της Nielsen στο prime time του σταθμού έφθασε ή και ξεπέρασε το 23% λόγω της δραματικής σειράς η οποία, πάντως, αυτή την εβδομάδα «παίζει» χωρίς αντίπαλο, καθώς οι νέες σειρές και εκείνες με νέα επεισόδια του ανταγωνισμού θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα.
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