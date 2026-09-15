Emmy: Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επανενώθηκαν στη σκηνή των βραβείων και τίμησαν τον πιο λαμπερό «άγγελο»

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Η Κέιτ Τζάκσον, η Σέριλ Λαντ και η Τζακλίν Σμιθ, πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς των 70’ς «Άγγελοι του Τσάρλι» ήταν εκεί, σε ένα reunion ιδιαίτερης σημασίας και συναισθηματικής αξίας, στην τελετή απονομής των κορυφαίων τηλεοπτικών βραβείων για να γιορτάσουν την 50η επέτειο της σειράς και να παρουσιάσουν τις υποψηφιότητες για το Emmy Καλύτερης δραματικής σειράς, το οποίο απονεμήθηκε τελικά στο «Τhe Pitt».

Ωστόσο απέτισαν φόρο τιμής στην πρόωρα χαμένη Φάρα Φόσετ της αρχικής τριάδας των «Αγγέλων».

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ απόψε για να παρουσιάσω τα βραβεία ΕΜΜΥ για δραματική σειρά και να γιορτάσουμε την 50ή επέτειο των Αγγέλων του Τσάρλι », ξεκίνησε η Τζάκσον, προτού η Σμιθ αποτίσει φόρο τιμής στη Φόσετ.

«Θα ήθελα να τιμήσω κάποια που δεν βρίσκεται μαζί μας απόψε, και αυτή είναι η φίλη μου Φάρα Φόσετ. Όπως έχω πει πολλές φορές, το χάρισμα δεν χρειάζεται δεύτερη σεζόν», είπε η Σμιθ, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η Φόσετ πρωταγωνίστησε μόνο στην πρώτη σεζόν του «Charlie’s Angels» και συμπλήρωσε: «Είναι εδώ μαζί μας, στη συλλογική μνήμη όλων μας».

«Η Φάρα ήταν ο πιο λαμπερός άγγελος από όλους, και την αγαπούσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, και εξακολουθούν να την αγαπούν μέχρι και σήμερα. Δεν θα την ξεχάσουν ποτέ, ούτε κι εμείς, και είμαι σίγουρος ότι ούτε κι εσείς θα την ξεχάσετε», συνέχισε με τη σειρά της η Τζάκσον και πρόσθεσε η Λάντ «η εμβληματική αφίσα της ζει στις μνήμες, αλλά και στα γκαράζ, πολλών ανδρών», πρόσθεσε ο Λαντ πριν ανακοινώσουν το «The Pitt» ως νικητή του ΕΜΜΥ (για την καλύτερη δραματική σειρά).

Η σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι» προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981. Αρχικά, είχε ως πρωταγωνίστριες τις Τζάκσον, Σμιθ και την αείμνηστη Φάραχ Φόσετ, πριν ακολουθήσουν αλλαγές στο καστ.

Mετά την πρώτη σεζόν το 1977, η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ, όταν η Φάραχ Φόσετ αποχώρησε για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο.

Δύο χρόνια αργότερα, η Κέιτ Τζάκσον αποχώρησε και τη θέση της πήραν οι Σέλι Χακ και στη συνέχεια η Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021. Η Σμιθ ήταν η μόνη αρχική πρωταγωνίστρια που συμμετείχε και στις πέντε σεζόν.

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