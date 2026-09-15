Πρόκληση η live μετάδοση της αποφυλάκισης Κασιδιάρη από ΣΚΑΪ και OPEN

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Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί είδηση και, προφανώς, πρέπει να καλυφθεί δημοσιογραφικά. Άλλο, όμως, η ενημέρωση και άλλο η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, σαν να πρόκειται για πολιτικό γεγονός ιστορικής σημασίας ή για την επιστροφή κάποιου δημοκρατικού ηγέτη.

Η επιλογή του ΣΚΑΪ και του OPEN να μεταδώσουν live την έξοδο από τη φυλακή ενός καταδικασμένου στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκρατικό πολίτη και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής βίας.

Με κάμερες έξω από τη φυλακή, ζωντανές συνδέσεις και λεπτό προς λεπτό κάλυψη, η ενημέρωση μετατρέπεται σε θέαμα και ο καταδικασμένος εμφανίζεται περίπου ως πρωταγωνιστής πολιτικής επιστροφής. Η δημοσιογραφία οφείλει να πληροφορεί, όχι να κατασκευάζει σκηνικό ηρωικής επανεμφάνισης για τους νοσταλγούς του ναζισμού.

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