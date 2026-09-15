Η νέα ταινία του Κώστα Μαζάνη είναι ένα φιλοσοφικό θρίλερ!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια ταινία του Κώστα Μαζάνη, ενός σκηνοθέτη που εκτιμώ ιδιαίτερα, έρχεται από 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους, με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «POPE JOAN VS MEPHISTO».

Οι παλιοί θρύλοι δεν πέθαναν. Απλώς περιμένουν τη στιγμή για να επιστρέψουν, όταν η λογική και το άγνωστο συναντώνται σε ένα σκοτεινό ταξίδι στα όρια της ανθρώπινης συνείδησης.

Ένα φιλοσοφικό θρίλερ, εμπνευσμένο από τους μεγάλους θρύλους που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στο ιδεολογικό σύμπαν της προτεσταντικής Ευρώπης και της Μεταρρύθμισης. Μύθοι, φόβοι και αρχετυπικά ερωτήματα όπως επανανοηματοδοτούνται στην ταινία για τον σύγχρονο κόσμο.

Με μια βαθιά κατάδυση στα σκοτεινά βάθη του ανθρώπινου νου, η ταινία θέτει τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη, την πίστη, την ενοχή, την ελευθερία και τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Όταν αυτά τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, στη λογική και την παράνοια, στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό αρχίζουν να καταρρέουν και να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις, σε μια ολοένα και πιο ανησυχητική σύγχρονη πραγματικότητα.

Η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο με μαγική διεύθυνση φωτογραφίας από τον Παναγιώτη Τσαμητρόπουλο και εμπνευσμένη μουσική από τον Δημήτρη Σταύρου.

Πρωταγωνιστούν: Θωμάς Μαυρογόνατος, Μαρούλα Σούλτου, Στεφανία Ντελίεβα.

Διαβάστε επίσης:

Η Salma Hayek Pinault κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική περιπέτεια «Arena»

83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Να χάσεις την υπηκοότητα ή να βραβευτείς;

Rome Film Festival 2026: Τιμητικό βραβείο στον Javier Bardem από τα χέρια του Paolo Sorrentino



