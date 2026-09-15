search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 13:54
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

15.09.2026 13:15

Η νέα ταινία του Κώστα Μαζάνη είναι ένα φιλοσοφικό θρίλερ!

15.09.2026 13:15
tainia-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια ταινία του Κώστα Μαζάνη, ενός σκηνοθέτη που εκτιμώ ιδιαίτερα, έρχεται από 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους, με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «POPE JOAN VS MEPHISTO».

Οι παλιοί θρύλοι δεν πέθαναν. Απλώς περιμένουν τη στιγμή για να επιστρέψουν, όταν η λογική και το άγνωστο συναντώνται σε ένα σκοτεινό ταξίδι στα όρια της ανθρώπινης συνείδησης.

Ένα φιλοσοφικό θρίλερ, εμπνευσμένο από τους μεγάλους θρύλους που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στο ιδεολογικό σύμπαν της προτεσταντικής Ευρώπης και της Μεταρρύθμισης. Μύθοι, φόβοι και αρχετυπικά ερωτήματα όπως επανανοηματοδοτούνται στην ταινία για τον σύγχρονο κόσμο.

Με μια βαθιά κατάδυση στα σκοτεινά βάθη του ανθρώπινου νου, η ταινία θέτει τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη, την πίστη, την ενοχή, την ελευθερία και τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Όταν αυτά τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, στη λογική και την παράνοια, στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό αρχίζουν να καταρρέουν και να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις, σε μια ολοένα και πιο ανησυχητική σύγχρονη πραγματικότητα.

Η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο με μαγική διεύθυνση φωτογραφίας από τον Παναγιώτη Τσαμητρόπουλο και εμπνευσμένη μουσική από τον Δημήτρη Σταύρου.

Πρωταγωνιστούν: Θωμάς Μαυρογόνατος, Μαρούλα Σούλτου, Στεφανία Ντελίεβα.

Διαβάστε επίσης:

Η Salma Hayek Pinault κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική περιπέτεια «Arena»

83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Να χάσεις την υπηκοότητα ή να βραβευτείς;

Rome Film Festival 2026: Τιμητικό βραβείο στον Javier Bardem από τα χέρια του Paolo Sorrentino

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emy-charlies-angels
MEDIA

EMMY: Οι «Άγελοι τουΤσάρλι» επανενώθηκαν στην σκηνή των βραβείων και τίμησαν τον πιο λαμπερό «άγγελο»

ntalaras-mazonakis-new
LIFESTYLE

Νταλάρας: Συγκινημένος στη σκηνή για τον Μαζωνάκη – «Έφυγε ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά» (Video)

michael-j.-fox_1509_1920-1080_new
MEDIA

Emmy Awards 2026: Η συγκινητική αποθέωση του Michael J. Fox και το μήνυμα ελπίδας για το Parkinson (videos)

KASIDIARIS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Σφοδρές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο – «Καμία κανονικοποίηση των ναζί»

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε χαμηλά δεκαετίας το πετρέλαιο κίνησης     - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, ανεβαίνουν οι τιμές και σε ρεύμα, φυσικό αέριο – Για «καθημερινές αυξήσεις» προειδοποιούν τα διυλιστήρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Του τηλεφώνησα, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 13:54
emy-charlies-angels
MEDIA

EMMY: Οι «Άγελοι τουΤσάρλι» επανενώθηκαν στην σκηνή των βραβείων και τίμησαν τον πιο λαμπερό «άγγελο»

ntalaras-mazonakis-new
LIFESTYLE

Νταλάρας: Συγκινημένος στη σκηνή για τον Μαζωνάκη – «Έφυγε ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά» (Video)

michael-j.-fox_1509_1920-1080_new
MEDIA

Emmy Awards 2026: Η συγκινητική αποθέωση του Michael J. Fox και το μήνυμα ελπίδας για το Parkinson (videos)

1 / 3