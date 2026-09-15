Νταλάρας: Συγκινημένος στη σκηνή για τον Μαζωνάκη – «Έφυγε ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά» (Video)

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Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησε να πει ο Γιώργος Νταλάρας ο οποίος κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Καλλιμάρμαρο, μίλησε από τη σκηνή για τον «συμπατριώτη» του από την Κοκκινιά, αποχαιρετώντας έναν καλλιτέχνη που ο -όπως τόνισε- ο κόσμος του χάρισε αγάπη απλόχερα.

«Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά. Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας την ανάγκη για διερεύνηση γύρω από τα αίτια του θανάτου του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς και ενώ σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε χθες (14/9), με πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα να δίνει το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια προκειμένου να πει το τελευταία αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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