Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος από τα Χανιά – Απολογείται η μητέρα, παραδέχτηκε ότι το χτυπησε

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Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το 17 ημερών αγοράκι από τα Χανιά, που φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το μωρό αρχικά, μεταφέρθηκε την περασμένη Κυριακή 13-9-2026 από τη 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της στο Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, χρειάστηκε η μεταφορά του στο Βενιζέλειο.

Η 18χρονη μητέρα του νεογέννητου αγοριού, που αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, στη συνέχεια σύμφωνα με το ΑΠΕ φέρεται να είπε πως το χτύπησε στα μάγουλα, υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης.

Η 18χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων, για την απολογία της, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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