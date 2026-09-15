Η Βάσω Πανταζή αποκάλυψε με ποιους μιλάει ο Κασιδιάρης για το «νέο εθνικό κόμμα» – Επαφές με Νίκη, Σπαρτιάτες, ψηφοφόρους από Βελόπουλο, Λατινοπούλου

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Η Βάσω Πανταζή, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, λίγη ώρα πριν την αποφυλάκισή του, είπε ανοιχτά με ποιους θα συνεργαστεί ο ακροδεξιός καταδικασθέντας με την Χρυσή Αυγή, για το «νέο εθνικό κόμμα» όπως το χαρακτήρισε.

Η δικηγόρος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 τόνισε αρχικά ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να ‘κατέβει’ με άλλη πολιτικό σχηματισμό. Αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες- θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

Ο κ. Κασιδιάρης, διευκρίνισε η κ. Πανταζή, είναι βέβαιο ότι «δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης», ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους «ψηφοφόρους της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

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