ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ΠΑΣΟΚ αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, περιγράφει τους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους της ΝΔ, αλλά αποφεύγει να κατονομάσει τους δικούς του.

Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για την ανάγκη αυτοδυναμίας και απαντά ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την ασυμμετρία διαμορφώνεται το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης των δύο κομμάτων. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητεί πρωτιά για να φέρει την πολιτική αλλαγή, ενώ η Πειραιώς έχει κάθε λόγο να επιμένει στο ερώτημα με ποιους ακριβώς θα την πραγματοποιήσει, από τη στιγμή που δεν δέχεται μια συγκυβέρνηση μαζί της.

Στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τον αποκλεισμό συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, επιμένοντας ότι προϋπόθεση για την αλλαγή πορείας είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτησή του έκλεισε την πόρτα προς τα δεξιά, χωρίς όμως να συνοδεύεται από συγκεκριμένη πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας προς τα αριστερά.

Ερωτηθείς για το ισπανικό παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η Αριστερά δεν είναι μία». Η επισήμανση έχει σημασία, καθώς αφήνει περιθώριο συνεννόησης, αλλά διατηρεί τις πολιτικές διαφοροποιήσεις. Οι παράλληλες αιχμές του προς τον Αλέξη Τσίπρα δείχνουν, άλλωστε, ότι η συζήτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες συνυπάρχει με τον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, έδωσε ακόμη πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της τακτικής. Μιλώντας στην ΕΡΤnews, περιέγραψε διαφορετικά σενάρια κυβέρνησης της ΝΔ με συμμετοχή Σαμαρά, Βελόπουλου ή Λατινοπούλου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για την αντίθετη εκδοχή, περιορίστηκε σε μια κυβέρνηση με κορμό και πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, χωρίς να περιγράψει με ποιες δυνάμεις θα σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση.

Εδώ βρίσκεται το πολιτικά ευάλωτο σημείο. Για την κυβέρνηση του αντιπάλου υπάρχουν ονόματα, ενώ για τη δική του υπάρχει ο κορμός. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συνδέσει μια νέα νίκη της ΝΔ με δεξιότερες κυβερνητικές λύσεις, χωρίς να εξηγεί ποια κόμματα θα εξασφάλιζαν την πλειοψηφία μιας κυβέρνησης Ανδρουλάκη.

Ανάλογη ήταν η προσέγγιση του Δημήτρη Μάντζου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υποστήριξε ότι, εφόσον το ΠΑΣΟΚ κερδίσει ακόμη και οριακά, οι υπόλοιπες δυνάμεις θα κληθούν να τοποθετηθούν επί του προγράμματός του. Παράλληλα, απέκλεισε τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και διατήρησε τις αποστάσεις από τον Τσίπρα. Η απάντηση μεταφέρει ουσιαστικά την ευθύνη της αποσαφήνισης στους άλλους, μετά την κάλπη.

Η τακτική του ΠΑΣΟΚ και η πίεση της ΝΔ

Η λογική της Χαριλάου Τρικούπη είναι κατανοητή. Μια πρόωρη ονομαστική συζήτηση θα υποχρέωνε το ΠΑΣΟΚ να απολογείται για τις θέσεις πιθανών εταίρων, προτού διαμορφωθούν οι εκλογικοί συσχετισμοί. Θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως αυτοτελής κυβερνητική επιλογή, μετατρέποντάς το στα μάτια των ψηφοφόρων σε ένα από τα συστατικά ενός αδιευκρίνιστου συνασπισμού. Και αν ακόμη αναγκαζόταν να πει δημοσίως ότι θα απευθυνθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα μπορούσε να έχει κόστος στους κεντρώους ψηφοφόρους που αυτή την ώρα ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ.

Ακριβώς αυτό το κόστος επιδιώκει να ενεργοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα προς τον κ. Ανδρουλάκη προσφέρεται για διαρκή επανάληψη: Περιλαμβάνει η προοδευτική διακυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου; Και εάν αποκλείονται κάποιοι, ποια συγκεκριμένη πλειοψηφία απομένει; Η γενική επίκληση προγραμματικών συγκλίσεων δυσκολεύεται να εξουδετερώσει μια τόσο προσωποποιημένη πίεση.

Στην πολιτική ανάγνωση της Πειραιώς, το να κατονομαστούν αυτοί οι εταίροι θα μπορούσε να απομακρύνει κεντρώους ψηφοφόρους που εξετάζουν το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική. Η επιδίωξη θα ήταν να επιστρέψουν στη ΝΔ, φοβούμενοι μια κυβερνητική σύνθεση που δεν επιθυμούν.

Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι έχει, επομένως, συγκεκριμένο ακροατήριο: τους πολίτες που κινούνται ανάμεσα στην απογοήτευση από την κυβέρνηση και στην επιφύλαξη απέναντι στις εναλλακτικές. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να ψηφίσουν με κριτήριο την ανάγκη αλλαγής. Η ΝΔ μπορεί να τους ζητήσει να ψηφίσουν με κριτήριο τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αυτές οι δύο συζητήσεις δύσκολα θα παραμένουν χωριστές.

Η πίεση, πάντως, θα είναι αμφίδρομη. Όταν η ΝΔ απαιτεί ονομαστικές απαντήσεις, ενισχύει το αντίστοιχο ερώτημα για τις δικές της επιλογές, εάν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Και όσο περνάει ο καιρός, οι ψηφοφόροι θα ζητούν από τα κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν να γνωρίζουν ποια κυβέρνηση μπορεί πράγματι να προκύψει, με ποιους εταίρους και με ποιο κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Παναγιωτόπουλος: Τους «Κασιδιάρηδες» τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης



Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη υπουργός-influencer: Περισσότερα βίντεο παρά πολιτικές

Συνταγματολόγος για Κασιδιάρη: Πώς μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές και πότε μπορεί να «μπλοκάρει» ο Άρειος Πάγος (video)