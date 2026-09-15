F-35: Η κυβέρνηση τώρα κατάλαβε ότι πλέον οι πόλεμοι γίνονται με drones – Ετοιμάζεται να αγοράσει CCA για τα μαχητικά 5ης γενιάς

Takeaways by to pontiki AI Η Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου CCA, τα οποία θα λειτουργούν ως «σκάφη-παραστάτες» για την προστασία και ενίσχυση των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν προτάσεις από την αυστραλιανή Boeing για το μοντέλο MQ-28 Ghost Bat και από την αμερικανική Shield AI για το υπό ανάπτυξη X-BAT.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός προβλέπει ότι κάθε μαχητικό F-35 θα συνοδεύεται από πέντε έως έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα εκτελούν αμυντικά και επιθετικά καθήκοντα.

Η ένταξη των συστημάτων αυτών εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο αμυντικό προγραμματισμό της χώρας, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2045.

Το πρώτο μαχητικό F-35 αναμένεται να αφιχθεί στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας το φθινόπωρο του 2029, κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων τεχνικών υποδομών στη βάση.

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Ενώ στις ΗΠΑ η σχετική συζήτηση έχει αρχισεί ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, στην Ελλάδα και εν αναμονή της άφιξης του πρώτου μαχητικού 5ης γενιάς πολλαπλών ρόλων F-35, φαίνεται ότι οι ιθύνοντες μόλις ανακάλυψαν ότι πλέον οι πόλεμοι διεξάγονται με drones.

Κυβερνητικοί παράγοντες και αρμόδιοι επιτελείς αντιλαμβάνονται αυτό που διεθνώς γίνεται εδώ και καιρό κοινός τόπος: Τα drones συμφέρουν οικονομικά επειδή κοστίζουν πολύ λιγότερο στην αγορά, τη λειτουργία και τη συντήρηση από αεροσκάφη, άρματα ή άλλα βαριά οπλικά συστήματα. Παράλληλα, μπορούν να εκτελούν αποστολές επιτήρησης και ακριβείας χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινα πληρώματα. Δεν αντικαθιστούν πλήρως τα βαριά εξοπλιστικά συστήματα, αλλά προσφέρουν μεγάλη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με δυσανάλογα χαμηλότερο κόστος.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την «Καθημερινή», στο πλαίσιο της αγοράς των αμερικανικών stealth μαχητικών, η Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να αγοράσει και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Collaborative Combat Aircrafts – CCA), γνωστά και ως «σκάφη-παραστάτες» (από την ορολογία στην αγγλική γλώσσα «Loyal Wingmen»), τα οποία θα μπορούν να διαδραματίζουν τον ρόλο της ασπίδας για τα υψηλής αξίας αεροσκάφη, όπως τα F-35.

via Wikipedia

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πολεμική Αεροπορία έχει καταλήξει να συζητά με δύο εταιρείες για την προμήθεια CCA, με τους Αυστραλούς, και συγκεκριμένα για το MQ-28 Ghost Bat που έχει αναπτύξει η Boeing για τη Βασιλική Αεροπορία της Αυστραλίας και ήδη είναι δοκιμασμένο στον Ειρηνικό Ωκεανό, και με την αμερικανική Shield AI για το υπό ανάπτυξη X-BAT που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2028 ή 2029.

via Shield AI

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τα 20 F-35 που θα διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία από το 2029 θα έχουν το ρόλο «μητρικών σκαφών» με πέντε-έξι CCA για καθένα από τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Τα CCA αφενός θα διαδραματίζουν ρόλο αμυντικό, ως αναλώσιμες μονάδες προκειμένου να προστατευθούν τα F-35, αλλά και ρόλο επιθετικών όπλων, καθώς θα μπορούν να φέρουν πυραύλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους.

Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται με στόχο να ξεπεραστεί ο Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων για την περίοδο 2025-2036, ώστε να μπορεί να γίνει μια αρχική εκτίμηση και για τα επόμενα 10 χρόνια, ως το 2045. Δεδομένου του κόστους που έχει συνολικότερα η διατήρηση και υποστήριξη μιας ισχυρής Αεροπορίας, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι απαραίτητος.

Ιδιαίτερα για να αποφευχθούν λάθη, όπως, για παράδειγμα, η σύμβαση για την πρόσκτηση των 24 αεροσκαφών τύπου Rafale που δεν περιλάμβανε σαφή πρόβλεψη για την υποστήριξή τους, με αποτέλεσμα πριν από λίγους μήνες το Ελληνικό Δημόσιο να εκταμιεύσει άλλα 500 εκατ. ευρώ για την υποστήριξή τους για μία ακόμη πενταετία.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το πρώτο F-35 θα προσγειωθεί στην Ανδραβίδα το φθινόπωρο του 2029. Νωρίτερα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών διαμόρφωσης της αεροπορικής βάσης σε «φωλιά» των F-35, καθώς αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρους που αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν σε καμία βάση της Πολεμικής Αεροπορίας ανά την επικράτεια.

Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ ένα από τα βασικά ζητήματα που προκάλεσαν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του NGAD, της νέας οικογένειας συστημάτων που θα αντικαταστήσει το F-22 ως το βασικό μαχητικό εναέριας κυριαρχίας, αφορούσε στην ανάπτυξη των εξελιγμένων CAA που, άλλωστε, θα αποτελούν το κύριο «σμήνος κρούσης» του μαχητικού F-47 που αναπτύσσει η Boeing.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβλέπει ότι το F-47 θα λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου ημιαυτόνομων αλλά και αυτόνομων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα οποία και θα αναλαμβάνουν τον κύριο όγκο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του αεροσκάφους, από επόπτευση χώρου και συγκέντρωση πληροφοριών, μέχρι επιθέσεις στον αέρα και στο έδαφος.

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