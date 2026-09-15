Δίκη για τα Τέμπη: «Άκουγα την κόρη μου να αργοπεθαίνει» – «Ήμουν μία χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο»

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Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο Δημήτριος Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντσέσκας Μπέζα κατέθεσε πρώτος από τους συγγενείς θυμάτων στην σημερινή συνεδρίαση.

Στην αρχή της κατάθεσής του, ο Δημήτρης Μπέζας κοίταξε τις άδειες καρέκλες των κατηγορουμένων και στη συνέχεια έδειξε στο δικαστήριο φωτογραφία της κόρης του. «Αυτή ήταν η κόρη μου. Εγώ έτσι σας την παρέδωσα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε;», είπε.

Η φωνή του έσπασε όταν θυμήθηκε ότι ο ίδιος προέτρεπε τη Φραντζέσκα να χρησιμοποιεί το τρένο θεωρώντας το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. «Της έλεγα, μην πάρεις ΚΤΕΛ, πάρε το τρένο που είναι ασφαλέστερο. Όλοι οι αρμόδιοι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Είναι δύο γραμμές. Αν δεν μπορούμε να τις διατηρήσουμε σε μια κατάσταση, αυτό με ξεπερνάει».

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη συνέχεια μίλησε και για τη δικογραφία που παραδόθηκε στις οικογένειες, λέγοντας ότι μέσα στους ογκώδεις τόμους δεν βρήκε την απάντηση που αναζητά από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. «Μας παρέδωσαν μία δικογραφία τόμο. Δεν διάβασα κάπου τα αίτια, πώς πέθανε η κόρη μου και πώς έγινε. Δεν αναφέρει ούτε πώς σκοτώθηκε ούτε για ποιον λόγο. Μετά εμπόδια, καθυστερήσεις. Λες και ήταν ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε μέρα».

Χαρακτήρισε τη σύγκρουση «επακόλουθο παραλείψεων» και, κλαίγοντας, ξέσπασε μέσα στην αίθουσα. «Βαρέθηκα να ακούω να μου λένε πως είμαι αξιοπρεπής. Δεν θέλω να είμαι αξιοπρεπής. Αξιοπρέπεια δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη δολοφονία του παιδιού σου. Θέλω να είμαι κάτι άλλο και δεν θέλω να το πω. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω τη μικρή μου και δεν την έχω γιατί είστε άχρηστοι».

Αργότερα έθεσε το ζήτημα της ευθύνης όσων βρίσκονται σε καίριες θέσεις για την ασφάλεια των μεταφορών. «Απαιτώ, δεν ζητώ, όσοι θα έχουν θέσεις ευθύνης να χάνουν τον ύπνο τους μόνο με την ιδέα μη γίνει η στραβή. Να σκέφτονται αυτούς που είναι ζωντανοί, ώστε να μην έχουν την ίδια μοίρα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης τον ρώτησε τι σημαίνουν για τον ίδιο οι τρεις λέξεις «δεν έχω οξυγόνο». Η απάντησή του πάγωσε την αίθουσα. «Για μένα σημαίνει ότι άκουγα την κόρη μου να αργοπεθαίνει. Για αρκετούς άλλους σήμαινε σπέκουλα». Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος για την οικογένεια Μπέζα, καθώς ο Δημήτρης Μπέζας έχει δηλώσει δημόσια ήδη από το 2025, ότι η φωνή που ακούγεται στο συγκεκριμένο ηχητικό είναι της κόρης του Φραντζέσκας.

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο αδελφός και η μητέρα της Ανδρέας- Νικόλαος Μπέζας και Φωτεινή Κοκάλα.

Ο αδελφός της περιέγραψε τις ώρες της αναζήτησης, όταν είχε φτάσει στο σημείο να εύχεται να βρεθεί η αδελφή του βαριά τραυματισμένη, αρκεί να είναι ζωντανή. «Αν τηρούνταν όλα όπως έπρεπε, ίσως να μην ήταν κάτω από το χώμα. Η Φραντζέσκα μαζί με άλλα άτομα θα ήταν ζωντανή. Θέλουμε απαντήσεις. Θα μας πει κάποιος πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα;». Στάθηκε ιδιαίτερα στο ηχητικό ντοκουμέντο και στο ερώτημα που, όπως είπε, βασανίζει την οικογένεια. «Τι εισέπνευσε; Ποια ήταν η κατάστασή της μέσα στο βαγόνι; Πώς προήλθε ο θάνατός της;».

Εξήγησε παράλληλα ότι το αίτημα για εκταφή της αδελφής του συνδέεται με την προσπάθεια της οικογένειας να πάρει απαντήσεις γύρω από τη φωτιά και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της. «Ζητάμε εκταφή της αδελφής μου όχι από εμμονή, αλλά για να διερευνηθεί το θέμα της πυρόσφαιρας. Ζητήσαμε να εξαντληθούν οι επιστημονικές δυνατότητες που υπάρχουν». Με χειροκροτήματα από μέλη της οικογένειάς του ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του.

«Ζήτω να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου στα τελευταία λεπτά της ζωής της» κατέθεσε ο κ. Μπέζας, προσθέτοντας: «Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία. Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά; Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία».

«Ήμουν μία χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Επέζησε της σύγκρουσης και αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ήταν εδώ» κατέθεσε η κ. Κοκάλα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ηχητικό όπου ακούγεται η κόρη της και ήρθε στην δημοσιότητα σχεδόν δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Τα παιδιά μας έζησαν την κόλαση, αυτή η σκέψη με συνθλίβει κάθε μέρα. Από εκείνο το σημείο δεν βρίσκω ηρεμία.Τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά; Για μας είναι ελλιπές το κατηγορητήριο. Η έρευνα έπρεπε να γίνει με τον ορθότερο τρόπο. Μας το οφείλει το κράτος», ανέφερε η κ. Κοκάλα προσθέτοντας: «Γιατί δεν διαφυλάχθηκε ο χώρος του δυστυχήματος; Στήσανε υπεργολαβίες πάνω στους ανθρώπους μας. Φέρθηκαν στα παιδιά μας με ιεροσυλία. Γιατί τέτοια βιασύνη; Τι ήθελαν να κρύψουν;».

Ακολούθως κατέθεσε: «Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου, τι προκάλεσε την φωτιά. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει» και ολοκλήρωσε την κατάθεσή της: «Δεν θέλω το όνομά της να βρίσκεται απλά σε μια πλάκα. Θέλω από αυτό το κακό να βγει κάτι καλό. Να αλλάξει κάτι όχι μόνο για το παιδί μου, αλλά για τα παιδιά όλης της Ελλάδας».

Στη συνέχεια κατέθεσε η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή της Βασιλικής Χλωρού και ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, Γεώργιος Καρακώστας.

Ο Γιώργος Καρακώστας, με δάκρυα περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία με τη σύζυγό του στις 23.16 εκείνο το βράδυ. Η Βάια επρόκειτο να ταξιδέψει αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τον συναντήσει. «Της ευχήθηκα καλό ταξίδι… πού να ’ξερα», είπε, διακόπτοντας αρκετές φορές την κατάθεσή του.

Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια είχε επιλέξει το τρένο ακριβώς επειδή το θεωρούσε ασφαλές. Μίλησε για σοβαρές ελλείψεις στον σιδηρόδρομο, απουσία μέσων παρακολούθησης της κυκλοφορίας και, κατά την εκτίμησή του, έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας.

Ενδιαφέρον προκάλεσε η απάντησή του όταν ρωτήθηκε από συνήγορο για την πυρόσφαιρα. Ο Γιώργος Καρακώστας είναι μηχανικός αεροσκαφών και, επικαλούμενος την επαγγελματική και τεχνική του γνώση, κατέθεσε ότι κατά την άποψή του μια τέτοια πυρόσφαιρα δεν μπορεί να προκληθεί από υδραυλικά έλαια. Η θέση του καταγράφηκε ως προσωπική τεχνική εκτίμηση του μάρτυρα και αναμένεται το ζήτημα να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς εξέτασης κατά την αποδεικτική διαδικασία. «Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς παζάρια», είπε ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα.

«Για μένα είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Να μην μπορεί να συντηρηθεί σωστά και να μην υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Καρακώστας, προσθέτοντας πως: «αυτό που συνέβη δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της διοικητικής αδράνειας και της έλλειψης κουλτούρας ασφαλείας. Δεν έγινε καμία διαβούλευση μεταξύ των οργανισμών για να λάβουν μέτρα και να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο».

Η κ. Χλωρού αναφέρθηκε στις παραλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και στις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης. «Να μην ξανανιώσει ποτέ κανείς έτσι», κατέθεσε μεταξύ άλλων.

Η κ. Χλωρού αναφέρθηκε με ένταση στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση, λέγοντας πως «κι ο πιο αδαής γνωρίζει ότι ένας τόπος με τόσους νεκρούς δεν γίνεται αλάνα», ενώ επανέφερε και το περιστατικό που είχε καταγγείλει τον περασμένο Ιούνιο, όταν είδε δύο τρένα να βρίσκονται στην ίδια γραμμή κοντά στο σπίτι της στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε δημοσιοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026. «Η αδελφή μου δεν θα γυρίσει. Η συντροφιά μου. Μιλούσαμε κάθε μέρα και δεν θα την ξαναδώ ποτέ», είπε, ζητώντας παράλληλα από το δικαστήριο να διατάξει την παρουσία των κατηγορουμένων στην αίθουσα.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτριου Ασλανίδη.

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