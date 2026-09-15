Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τον Θερμαϊκό

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Άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ανασύρθηκε νεκρός από τα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Ποσειδωνίου, στη Θεσσαλονίκη.
Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) και μετά την επιχείρηση ανάσυρσής του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
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