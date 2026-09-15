Θεσσαλονίκη: Έκρυβε ναρκωτικά σε… κορδόνι της φόρμας

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Κάνναβη βάρους 14,6 γραμμαρίων, κρυμμένη μέσα σε κορδόνι φόρμας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, χθες το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φόρμα περιλαμβανόταν ανάμεσα στα υλικά που επρόκειτο να παραδώσει 67χρονος σε συνομήλικο κρατούμενο. Η συσκευασία με την ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
Οι δύο 67χρονοι συνελήφθησαν και με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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