Θεσσαλονίκη: Έκρυβε ναρκωτικά σε… κορδόνι της φόρμας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κάνναβη βάρους 14,6 γραμμαρίων, κρυμμένη μέσα σε κορδόνι φόρμας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, χθες το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φόρμα περιλαμβανόταν ανάμεσα στα υλικά που επρόκειτο να παραδώσει 67χρονος σε συνομήλικο κρατούμενο. Η συσκευασία με την ναρκωτική ουσία εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Οι δύο 67χρονοι συνελήφθησαν και με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πτώση Phantom: Τμήματα του πιλοτηρίου βρέθηκαν μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου πιλότου στα Ιωάννινα

Ζεφύρι: «Γάζωσαν» αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Βρέθηκαν επτά κάλυκες, τι εξετάζουν οι αρχές

Αλκέτ Ριζάι: Η ζωή ενός δραπέτη – Οι αποδράσεις με Παλαιοκώστα, οι δολοφονίες και η Σούλα