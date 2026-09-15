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15.09.2026 10:53

Απατεώνες σε Ναύπακτο και Αγρίνιο: Έκλεψαν 6.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένες παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ

15.09.2026 10:53
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Σταματημό δεν έχουν τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα, με ακόμη δύο να αποκαλύπτονται σε Αγρίνιο και Ναύπακτο.

Και στις δύο περιπτώσεις απάτης στις ηλικιωμένες, ο δράστης υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού.

Με αυτό το πρόσχημα, στην πρώτη περίπτωση στην Ναύπακτο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία σακούλα, προκειμένου, όπως φέρεται να της είπε, να μην κινδυνεύσουν από ενδεχόμενη βλάβη.

Η γυναίκα πείστηκε και τοποθέτησε στη σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, έβγαλε τη σακούλα έξω από το σπίτι της. Λίγο αργότερα, άγνωστος πέρασε από το σημείο και την πήρε, μαζί με τα χρήματα και τα κοσμήματα. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον δράστη.

Στη δεύτερη περίπτωση στο Αγρίνιο, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα υποτιθέμενο πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.

Ο δράστης την έπεισε να συγκεντρώσει και να τοποθετήσει σε σακούλα περισσότερα από 1.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Η γυναίκα, ακολουθώντας τις οδηγίες του, έβγαλε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, όπου άγνωστος την παρέλαβε και στη συνέχεια αποχώρησε. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τα στοιχεία των δραστών.

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