H Τζίλιαν Άντερσον δηλώνει πανσέξουαλ – «Στα νεανικά μου χρόνια είχα σχέσεις με γυναίκες»

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Ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της μίλησε η Τζίλιαν Άντερσον, αποκαλύπτοντας ότι αυτοπροσδιορίζεται ως πανσέξουαλ και πως στα νεανικά της χρόνια είχε σχέσεις με γυναίκες.

Σε συνέντευξή της στην «The Australian», η 58χρονη ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως σε μικρότερη ηλικία είχε συνάψει σχέσεις με το ίδιο φύλο. «Στα νεότερα χρόνια μου είχα σχέσεις με γυναίκες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είμαι άνθρωπος που φλερτάρει πολύ. Δεν το δείχνω ιδιαίτερα. Ακούω, όμως, για πολλές γυναίκες της ηλικίας μας που ξανανακαλύπτουν τη σεξουαλικότητά τους και την επιθυμία τους για σεξ. Μπαίνουν σε εφαρμογές γνωριμιών και έχουν αρχίσει να βγαίνουν ξανά ραντεβού. Περνούν όμορφα, έχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά παράλληλα δέχονται προσεγγίσεις μέσω αυτών των εφαρμογών από πολύ νεότερους άνδρες» πρόσθεσε.

X-Files star Gillian Anderson, 58, comes out as pansexual weeks after revealing teen relationship with 'older girl at school' https://t.co/tzPzcfgI9g — Daily Mail (@DailyMail) September 12, 2026

Η Άντερσον απέδωσε, μάλιστα, στον ρόλο της στη σειρά του Netflix «Sex Education» την απόκτηση μιας πιο θετικής και απενοχοποιημένης στάσης της εκ μέρους απέναντι στο σεξ, κάτι που την οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου «Want», καθώς και του νέου της βιβλίου «More». Πρόκειται για συλλογές επιστολών στις οποίες ανώνυμες γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο περιγράφουν τις επιθυμίες και τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις.

«Όλα προήλθαν από εκείνον τον χαρακτήρα» είπε στην εφημερίδα, αναφερόμενη στη Ζαν Μίλμπερν, τη σεξολόγο που υποδύθηκε για τέσσερις σεζόν. «Η συζήτηση για το να κάνω αυτά τα βιβλία δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε εκείνη» συμπλήρωσε.

Τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι μία από τις «πρώτες της σχέσεις» ήταν με ένα κορίτσι όταν πήγαινε ακόμη στο σχολείο. «Έμοιαζε μυστικό, απαγορευμένο και λάθος και έπρεπε να κρυβόμαστε. Αργότερα, είχα ένα αγόρι που το έμαθε και με χώρισε» σημείωσε.

Όπως εξήγησε, τότε δεν πίστευε ότι ήταν ομοφυλόφιλη «επειδή είχα ήδη κάνει δύο σχέσεις με αγόρια», όμως «ένιωθα ότι δεν είχα τη γλώσσα για να το εκφράσω».

Όσον αφορά στη σημερινή σχέση της με τον δημιουργό του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, με τον οποίο είχε χωρίσει για ένα σύντομο διάστημα το 2020 πριν επανασυνδεθούν, η Άντερσον δήλωσε ότι είναι ο άνθρωπος που θεωρεί σύντροφο ζωής της.

«Ο Μόργκαν τυχαίνει να είναι άντρας, αλλά νομίζω ότι θα ένιωθα το ίδιο αν ήταν γυναίκα. Θα ένιωθα: “Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου”. Όταν ήμουν νεότερη, πίστευα σε έναν βαθμό ότι οι γυναίκες ήταν κάτι προσωρινό» ανέφερε για τη σχέση τους.

Σημειώνεται ότι η Άντερσον ήταν παντρεμένη με τον Κλάιντ Κλοτς από το 1994 έως το 1997, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Πάιπερ. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τον Τζούλιαν Οζάν το 2004, με τον οποίο χώρισε το 2006, ενώ αργότερα είχε γίνει γνωστό ότι διατηρούσε σχέση με τον Μαρκ Γκρίφιθς, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Όσκαρ και τον Φέλιξ.

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