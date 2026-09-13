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13.09.2026 17:29

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα – Πώς έγινε το περιστατικό

13.09.2026 17:29
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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Σκύρο την περασμένη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, όταν μια κατσίκα χτύπησε στο σπίτι του έναν 77χρονο.

Η κατσίκα μαζί με το κατσικάκι της μπήκαν στην αυλή του σπιτιού ενός 77χρονου κατοίκου του νησιού. Τα δύο ζώα είχαν απομακρυνθεί από γνωστό κοπάδι της περιοχής και τα ακολούθησε ο βοσκός τους. Αφού κατάφερε να απομακρύνει το κατσικάκι, προσπάθησε να απομακρύνει και την κατσίκα.

Ωστόσο, το ζώο ανέβηκε μια σκάλα που οδηγούσε από τη βεράντα σε ανώτερο επίπεδο. Όταν έφτασε στην κορυφή, πήδηξε και έπεσε πάνω στον 77χρονο, ο οποίος βρισκόταν στα σκαλοπάτια. Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα, καθώς έσπασε πλευρά του και προκλήθηκε τραυματισμός στον πνεύμονα με εσωτερική αιμορραγία.

Ο 77χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου, όπου σύμφωνα με την συγγενή του, η αρχική αντιμετώπιση των γιατρών δεν ήταν επαρκής. Οπως αναφέρει, τον παρέπεμψαν για υπέρηχο στη Κύμη, με τη μετακίνησή του να γίνεται με φουσκωτό. Η κατάστασή του κατά την διακομιδή επιδεινώθηκε και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου υποβλήθηκε σε παρακέντηση και αφαιρέθηκαν περίπου δύο λίτρα αίματος από τον πνεύμονα. 

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