Γαρμπή για τα σχόλια εναντίον του Ρέμου: «Νοσηρή ανθρωποφαγία»

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Με μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media αποφάσισε η Καίτη Γαρμπή να απαντήσει στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος για τη διεξαγωγή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (12/9).

Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να τοποθετηθεί απέναντι σε όλους όσοι κατηγόρησαν τον συνάδελφό της ότι δεν ακύρωσε το event προς σεβασμό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ επέκριναν και την ίδια για την απόφασή της να συμμετάσχει σε αυτή τη συναυλία.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή, η μνήμη ενός ανθρώπου τιμάται ακόμα και όταν ερμηνεύονται τα τραγούδια του.

«Χτες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μέσα στο πένθος για την απώλεια του συναδέλφου μας και το δέος μπροστά σε 300.000 ανθρώπους, η μουσική έγινε η γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα.

Μπορείς να θλίβεσαι βαριά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνεια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.

«Αυτές τις μέρες έγιναν δεκάδες συναυλίες, τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν και η μουσική συνέχισε να ακούγεται. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια δωρεάν συναυλία για το κοινό και τους καλλιτέχνες χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως “προδοσία” στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι.

Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία.

Χτες, η βαθιά συλλογική συνείδηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μία ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού. Γιατί ένας καλλιτέχνης που έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν δεν τιμάται μόνο με τη σιωπηρή ακύρωση.

Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον», καταλήγει στην ανάρτησή της η Καίτη Γαρμπή.

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