Σέρρες: Άφαντος ο δραπέτης βαρυποινίτης – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό και οι έλεγχοι στο τελωνείο Ευζώνων (Video)

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη που απέδρασε από το Νοσοκομείο Σερρών, καθώς και των συνεργών του που φέρονται να οργάνωσαν την επιχείρηση διαφυγής.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δραπέτης και οι συνεργοί του να επιχειρήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Στο τελωνείο των Ευζώνων πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διερχόμενα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για τον εντοπισμό τους. Παράλληλα, η φωτογραφία του δραπέτη έχει διαβιβαστεί στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στις έρευνες να έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία για την αναγνώρισή του.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ελέγχοντας πιθανά σημεία και δρομολόγια διαφυγής, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται τόσο για τον δραπέτη όσο και για τους συνεργούς του.

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