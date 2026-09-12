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12.09.2026 15:14

Απόδραση βαρυποινίτη στις Σέρρες: Βρέθηκε καμένο και δεύτερο Ι.Χ. των συνεργών του (Video)

12.09.2026 15:14
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Ολοσχερώς καμένο σε χωματόδρομο στην περιοχή της Βόλβης, σε απόσταση μιας ώρας από τις Σέρρες εντοπίστηκε το δεύτερο όχημα των συνεργών του βαρυποινίτη που μαζί ενορχήστρωσαν την κινηματογραφική του απόδραση από το νοσοκομείο Σερρών.

Διερχόμενος πολίτης που είδε τις φλόγες κάλεσε την πυροσβεστική στις έξι το πρωί που έσπευσε να σβήσει τη φωτιά, πριν προλάβει να επεκταθεί στη δασώδη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών είναι πρόκειται για το δεύτερο όχημα των δραστών και μάλιστα το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε, σηματοδοτεί και το τελευταίο ίχνος της διαδρομής τους.

Το πρώτο όχημα, ένα αγροτικό Nissan Navarra εντοπίστηκε σε χωματόδρομο κοντά στο νοσοκομείο ενώ οι αρχές βρήκαν στο εσωτερικό του ένα καλάσνικοφ, ένα μπιτόνι βενζίνης και τις πινακίδες.

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