Απόδραση βαρυποινίτη στις Σέρρες: Βρέθηκε καμένο και δεύτερο Ι.Χ. των συνεργών του (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοσχερώς καμένο σε χωματόδρομο στην περιοχή της Βόλβης, σε απόσταση μιας ώρας από τις Σέρρες εντοπίστηκε το δεύτερο όχημα των συνεργών του βαρυποινίτη που μαζί ενορχήστρωσαν την κινηματογραφική του απόδραση από το νοσοκομείο Σερρών.

Διερχόμενος πολίτης που είδε τις φλόγες κάλεσε την πυροσβεστική στις έξι το πρωί που έσπευσε να σβήσει τη φωτιά, πριν προλάβει να επεκταθεί στη δασώδη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών είναι πρόκειται για το δεύτερο όχημα των δραστών και μάλιστα το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε, σηματοδοτεί και το τελευταίο ίχνος της διαδρομής τους.

Το πρώτο όχημα, ένα αγροτικό Nissan Navarra εντοπίστηκε σε χωματόδρομο κοντά στο νοσοκομείο ενώ οι αρχές βρήκαν στο εσωτερικό του ένα καλάσνικοφ, ένα μπιτόνι βενζίνης και τις πινακίδες.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

Σύνοδος Πρυτάνεων: Ψευδείς και παραπλανητικές οι πληροφορίες περί αποκλεισμού 11 ελληνικών ΑΕΙ από την κατάταξη Webometrics

Συναγερμός για φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – και τρία εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

