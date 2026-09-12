Paris Match για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν κανόνες για τις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκτενές αφιέρωμα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Paris Match, κάνοντας λόγο για έναν «πραγματικό αστέρα της ελληνικής λαϊκής μουσικής» που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Το δημοσίευμα εστιάζει στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει γύρω από τις θεραπείες αντιγήρανσης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, φιλοξενώντας παράλληλα δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη περί «γκρίζας ζώνης» και έλλειψης σαφών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Όπως επισημαίνεται, η μέθοδος αποτελεί ιατρική πράξη που εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια προωθείται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως μέθοδος αντιγήρανσης.

Το περιοδικό αναδεικνύει παράλληλα τις εξελίξεις της έρευνας, σημειώνοντας ότι οι δύο γιατροί που διαχειρίζονταν το ιδιωτικό ιατρείο υποστήριξαν αρχικά πως ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, φαίνεται να υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, καθώς η θεραπεία φέρεται να είχε ήδη αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων που προσφέρουν ανάλογες θεραπείες στην Ελλάδα. «Η υπόθεση αυτή έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ιδιωτικές κλινικές που προσφέρουν αυτό το είδος αμφιλεγόμενης μεθόδου» αναφέρει ενδεικτικά το δημοσίευμα.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του χώρου της Υγείας επισημαίνεται στο δημοσίευμα ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και νοσοκομειακή υποστήριξη.

Διαβάστε επίσης:

Απόδραση βαρυποινίτη στις Σέρρες: Βρέθηκε καμμένο και δεύτερο Ι.Χ. των συνεργών του (Video)

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

Σύνοδος Πρυτάνεων: Ψευδείς και παραπλανητικές οι πληροφορίες περί αποκλεισμού 11 ελληνικών ΑΕΙ από την κατάταξη Webometrics

