F1 GP Ισπανίας: Ο Αντονέλι ταχύτερος – Χάμιλτον και Μπέρμαν στον τοίχο (Video)

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Η Mercedes είναι το συνολικά καλύτερο μονοθέσιο στο Madring. Τουλάχιστον σε ότι αφορά την διατήρηση της μαλακής γόμας στον έναν γρήγορο γύρο.

Ο Αντονέλι ήταν ο μόνος οδηγός που εξακολουθούσε να έχει ικανοποιητική πρόσφυση από τα πίσω ελαστικά του στον βασανιστικό τρίτο τομέα της πίστας και μοιραία σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του FP3. Η Ferrari δεν ήταν κακή. Απλά δείχνει ότι δυσκολεύεται στο τέλος του γύρου με τα ελαστικά. Παρά ταύτα ο Λεκλέρ τα πήγε πολύ καλά σημειώνοντας τον δεύτερο καλύτερο χρόνο της ημέρας, μπροστά από τον Πιάστρι.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded… 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Αντίθετα, όμως, το FP3 δεν κύλησε το ίδιο καλά για τον teammate του Μονεγάσκου. Ο Χάμιλτον, ενώ βρισκόταν σε γρήγορο γύρο και είχε εξαιρετικό ρυθμό, έκανε λάθοπς στην τελευταία στροφή και κατέληξε στην μπαριέρα TECPRO. Το μονοθέσιο δεν υπέστη σοβαρή ζημιά αλλά η εμπρός πτέρυγα μπήκε κάτω από τον εμπρός δεξιά τροχό προκαλώντας κλατάρισμα.

Nooo, Ollie!



The Haas driver loses control and hits the wall in the final moments of FP3 😳#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hpsS2lksRk — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Η ομάδα ζήτησε τέσσερις (!) φορές από τον Χάμιλτον να σταματήσει το αυτοκίνητο αλλά εκείνος επέμενε να το επιστρέψει στα pits, ευελπιστώντας στο ότι δεν θα έχανε πλήρως την μισή ώρα που απέμενε. Ωστόσο αυτό που έκανε ο Χάμιλτον ήταν ο ορισμός της μη ασφαλούς οδήγησης και έπειτα από μία ακόμη παρέμβαση της ομάδας, ο Χάμιλτον πάρκαρε την SF-26 λίγο μετά την Monumental. Δεν αποκλείεται η FIA να ελέγξει το συγκεκριμένο ζήτημα πριν τις κατατακτήριες.

Καθώς χρειαζόταν αρκετός χρόνος για να φτιάξουν οι κριτές την μπαριέρα, αλλά και να καθαριστεί η διαδρομή από τα θραύσματα που άφηνε στο πέρασμά του ο Χάμιλτον, το ρολόι σταμάτησε για αρκετή ώρα. Οι οδηγοί βγήκαν με 15 λεπτά να απομένουν. Εκεί ο Αντονέλι πήρε τον καλύτερο χρόνο από τον Λεκλέρ που ήταν πρώτος πριν το ατύχημα του Χάμιλτον.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη ατύχημα. Αυτήν την φορά ήταν ο Μπέρμαν που βρήκε τον τοίχο στην έξοδο του σικέιν των στροφών 10-11 έπειτα από αποσταθεροποίηση του πίσω μέρους της Haas. Ο Βρετανός έχει πιο σοβαρό πρόβλημα από εκείνο του Χάμιλτον. Το μονοθέσιο του Μπέρμαν υπέστη αρκετά σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος και οι μηχανικοί της Haas θα κάνουν αγώνα δρόμου για να το έχουν έτοιμο για το Q1.

Πηγή: NewsAuto.gr

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