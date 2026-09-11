Ο νέος κινητήρας της Renault δουλεύει και κάτω από το νερό – Με ποια κινεζική μάρκα συνεργάστηκε

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H Renault συνεργάστηκε με κινεζική μάρκα για την κατασκευή ενός turbo κινητήρα που λειτουργεί κανονικά 1 μέτρο κάτω απ’ το νερό.

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και το νερό δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα καλοί φίλοι. Η Horse Powertrain, ωστόσο, πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, παρουσιάζοντας έναν νέο turbo κινητήρα που όχι μόνο αντέχει τη διέλευση από βαθιά νερά, αλλά μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν βρεθεί ολόκληρος κάτω από την επιφάνεια.

Renault και Geely παρουσιάζουν τον νέο turbo κινητήρα ο οποίος μπορεί να λειτουργεί πλήρως βυθισμένος σε νερό βάθους έως 1,1 μέτρου, αποδίδει έως 248 ίππους και έχει σχεδιαστεί για υβριδικά SUV με σοβαρές εκτός δρόμου δυνατότητες. Ο λόγος για τον B20, έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος εξελίχθηκε για χρήση σε υβριδικά αυτοκίνητα, plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ως range extender.

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