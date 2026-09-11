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11.09.2026 11:55

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νεκροτομή δεν προσδιόρισε τα αίτια θανάτου

11.09.2026 11:55
mazwnakis black

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Χωρίς σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα,τα αίτια θανάτου είναι απροσδιόριστα και δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η ανακοπή καρδιάς συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στην οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι ιατροδικαστές που διενήργησαν τη νεκροψία – νεκροτομή ήταν οι Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών στη διαδικασία ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Σωτήρης Μπουζιάνης.

Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κηδεία του θα γίνει από το 3ο νεκροταφείο, στη Νίκαια.

Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Θα ζητήσουμε άρση τηλεφωνικού απορρήτου των γιατρών – Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους»

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ, και ζήτησε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών. Μάλιστα υποστήριξε ότι για να γινόταν μία τέτοια διαδικασία σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο, όπως ήταν δηλωμένο, για τόσο καιρό, κάποια «θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους».

Αρχικά ανέφερε πως: «Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία, και η εισαγγελία.

Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης».

Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, με τη δικογραφία εναντίον τους να περιλαμβάνει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Στη συνέχεια αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον αρμόδιο ανακριτή.

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